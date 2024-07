1 z 8

Wczoraj wieczorem w Warszawie odbyło się otwarcie nowego salonu fryzjerskiego. Nie mogło oczywiście obejść się bez zaproszonych gwiazd, które zapewne będą chętnie korzystać z usług nowego mistrza nożyczek. Jednak dobór gości mógł wydawać się co najmniej zastanawiający. Przypomnijmy: Celebrytki na otwarciu salonu fryzjerskiego

Pojawiła się też Olga Bołądź, która przeszła niedawno ogromną metamorfozę i ogoliła głowę na potrzeby roli w nowym filmie. Dla Bołądź była to pierwsza wizyta "na salonach" w nowej fryzurze i trzeba przyznać, że prezentowała się nieźle - szczególnie w modnym zestawie marki "est by ES", który odsłaniał kawałek jej brzucha. Zastanawia nas tylko jedno - jak pojawienie się Olgi i pozowanie na otwarciu salony fryzjerskiego ma się do jej ostatnich wyznań potępiających celebrytki...

Tak Olga Bołądź prezentowała się wczoraj na otwarciu salonu fryzjerskiego: