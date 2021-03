Olga Bołądź jurorką na Festiwalu "Kino 2021. Nowe historie"! 

Rusza druga edycja Festiwalu Filmów w Czasie Kwarantanny - KINO 2021. NOWE HISTORIE, organizowanego przez stację TVN Fabuła! Festiwal skierowany jest do twórców filmowych, którzy mogą nadsyłać swoje projekty do 8 kwietnia 2021 roku. Do wygrania mnóstwo cennych nagród. Poznajcie szczegóły niżej!

Festiwal Filmów w Czasie Kwarantanny - KINO 2021. NOWE HISTORIE!

W ramach konkursu jury złożone z młodych, niezależnych reżyserów filmowych – Kuby Czekaja, Anny Jadowskiej, Nataszy Parzymies oraz popularnej aktorki Olgi Bołądź wybierze najciekawsze projekty. Wyróżnione produkcje pojawią się na antenie TVN Fabuła w specjalnym paśmie festiwalowym KINO 2021. NOWE HISTORIE w dniach 1 – 9 maja oraz na platformie player.pl.

Kiedy rok temu ogłaszaliśmy Pierwszy Festiwal Filmów w Czasie Kwarantanny nikt z nas nie przypuszczał, że będzie to wydarzenie cykliczne. Świat się wówczas zatrzymał, ale wydawało się, że tylko na chwilę. Teraz wiemy już, że pandemia spowodowała drastyczne zmiany w naszym życiu. Marzymy o wolności, o byciu razem, o świecie do którego przywykliśmy. Każdy z nas zadaje sobie pytania o sens tego co się dzieje. Czy natura uczy nas pokory? Czy są jakieś pozytywne strony pandemii? Czy będzie jeszcze normalnie? Te pytania chcemy również skierować do twórców, artystów, filmowców – licząc na ich wyjątkową wrażliwość pokazać obecny świat ich oczami. W pierwszej edycji Festiwalu udział wzięło aż 140 nadesłanych projektów, a wyróżnione prace obejrzało łącznie blisko 3 miliony widzów - piszą organizatorzy konkursu.

Wszelkie szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie tutaj.

Jurorką na festiwalu będzie sama Olga Bołądź!