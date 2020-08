Oleh Riaszeńczew z "Big Brothera" poinformował na swoim Instagramie, że jest zakażony koronawirusem. Partner Magdy Wójcik zdradził, jakie ma objawy i opowiedział, jak w jego wypadku przebiega Covid-19.

Dostałem wyniki i wynik jest taki, że wykryto u mnie koronawirusa . Jest to totalnie przerąbane, ponieważ nie czuję się źle, nie mam gorączki, został mi tylko katar i to w sumie tyle. Od wczoraj nie mam smaku i węchu, ale wydaje mi się, że powoli wraca, bo lepiej czuję. No, ale nie mając już nawet żadnych objawów, albo prawie nie mając, muszę odbyć dwutygodniową kwarantannę. Zostaje myśleć, co robić w domu, czym się zająć, żeby nie zanudzić się na śmierć - powiedział Oleh w relacji na Instagramie.

Uczestnik hitowego programu TVN mieszka razem ze swoją partnerką. Po tym, jak Oleh poinformował o swoim zakażeniu głos w tej sprawie zabrała też Madzia Wójcik. Jak się czuje?

Niedługo po tym, jak Oleh Riaszeńczew poinformował, że jest zarażony koronawirusem swoją relację na Instastories nagrała Magda Wójcik. Gwiazda "Big Brothera" wyznała, że już w weekend para przygotowywała się na otrzymanie wyników i był to dla nich dosyć stresujący czas:

Zwyciężczyni "Big Brothera" opowiedziała o stanie zdrowia Oleha i wyznała, jak sama się czuje. Okazuje się, że Magda Wójcik nie miała wykonywanego testu i obecnie nie wie, czy zaraziła się od partnera. Przeraża ją jednak fakt, że koniec lata muszą spędzić w zamknięciu:

Gwiazda reality show TVN znajduje jednak pozytywne strony obecnej sytuacji i cieszy się, że Oleh przechodzi chorobę łagodnie.

Okazuje się, że uczestnik "Big Brothera" porównuje koronawirusa do zwykłego przeziębienia i uważa, że "trzeba nauczyć się z tym żyć". Jego zdaniem jedynie osoby starsze mają powody do obaw:

Moje zdanie na temat koronawirusa się nie zmieniło. Jak uważałem od samego początku, że to jest zwykła choroba i wokół tego jest wszystko bardzo nadmuchane, to dalej tak uważam, bo patrząc na mnie, jak przeżyłem tą straszną chorobę, w ogóle... że ja tylko 3 dni miałem gorączkę. Wiadomo, osoby starsze albo osoby, które mają inne choroby przejdą to gorzej i mogą mieć gorsze symptomy, ale to dzieje się z każdą inną chorobą. Trzeba dbać o siebie i swoje zdrowie . Trzeba nauczyć się z tym żyć i nie dać się zwariować, bo chorób jest naprawdę mnóstwo, a jedyne, co możemy, to uważać na siebie i swoje zdrowie, to najlepsze rozwiązanie - wyznał na koniec relacji Oleh Riaszeńczew.