Oleh Riaszeńczew pechowo rozpoczął swoje urodziny! Uczestnik 6. edycji "Big Brothera" 8 sierpnia skończył 21 lat. Początkujący model i jego ukochana, Madzia Wójcik zaczęli świętować już po godzinie 24:00 na mieście. Pech chciał, że parę zatrzymała policja! Za co? Czy obyło się bez mandatu? Przeczytajcie, co więcej wiemy.

Policja zatrzymała Oleha i Magdę

Oleh Riaszeńczew i Magda Wójcik to obecnie jedna z popularniejszych par w show bizniesie. Zakochani poznali się na planie 6. edycji "Big Brothera". Szybko wpadli sobie w oko i dziś planują już wspólne mieszkanie! Choć z początku mało kto wierzył w przyszłość tego związku, to Madzia i Oleh świetnie się ze sobą dogadują. Parę dzieli 10 lat, ale dla zakochanych nie jest to żaden problem.

8 sierpnia Oleh skończył 21 lat. Celebryci świętowanie rozpoczęli już po północy na mieście. Niestety nie wszystko poszło tak jak planowali.

- Postanowiliśmy się przejechać po Warszawie, tak z nudów. Pojeździmy sobie i "pocelebrujemy" urodziny nocą, w deszczu, w samochodzie - powiedziała na InstaStories zwyciężczyni "Big Brothera".

Dodała, że w pewnym momencie ich auto zatrzymała policja! Była to wyrywkowa kontrola. Mundurowi chcieli sprawdzić trzeźwość kierowcy.

- Są dzisiaj urodziny Olo, jesteśmy mega grzeczni, nikt nic nie pił, no make-up - powiedziała Magda. - Właśnie sobie myślę, że dobrze, że swoich urodzin nigdy nie świętuję, bo gdybym świętował, to lipa by była - dodał Oleh.

Po zakończeniu kontroli policjant wrócił jeszcze do auta Magdy i Oleha i spytał, ich czy nie złamali ostatnio prawa, bo kojarzy ich twarze? Para nie miała nic na sumieniu i wyjaśniła mundurowemu, że pewnie widział ich z telewizji. Całe szczęście nie zakończyło się żadnym mandatem.

Przypomnijmy, para bardzo długo była w Domu Wielkiego Brata. Oleh odpadł tuż przed finałem, natomiast Magda zwyciężyła! Za udział w show i 1. miejsce Wójcik otrzymała 100 tysięcy złotych i samochód. Teraz planuje skupić się na branży odzieżowej, a jej ukochany chce próbuje sił w modelingu.

Czy świętowanie urodzin w aucie o 24 to dobry pomysł? Co o tym myślicie?

