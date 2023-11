Wielki finał najnowszej edycji "Big Brothera" zbliża się wielkimi krokami. W domu Wielkiego Brata zostały już tylko 4 osoby: Magda, Igor, Radek i Bartek. Niestety, w ostatnim odcinku z reality-show odpadło dwóch uczestników: Łukasz i Oleh. Wyjście Oleha wywołało sporo emocji nie tylko wśród internautów, przeżyła to również Magda, z którą były już uczestnik "Big Brothera" był w bardzo bliskiej relacji. Jak na wyjście Oleha zareagowała Magda?

Magda i Oleh już od kilku tygodni nie ukrywali, że połączyło ich uczucie. Para nie szczędziła sobie czułości przed kamerami, jednak ostatnio coraz częściej dochodziło między nimi do kłótni. Oleh nie ukrywał, że jest zazdrosny o Łukasza, z którym zaprzyjaźniła się Magda. Oleh uważał, że jego dziewczyna spędza za dużo czasu ze swoim przyjacielem.

Jak Magda i sam Oleh zareagowali, kiedy Wielki Brat ogłosił wyniki głosowania widzów?

Czułem, że to ja będę. Chciałbym do końca być z Madzią, nie wygrać - mówił wprost Oleh.

Na pożegnanie para dała sobie buziaka.

Jak reakcję Magdy na odejście Oleha skomentowali internauci? Fani programu zauważyli, że Magda nie wyglądała na bardzo zmartwioną.

- Madzia jaka szczesliwa ze Olo opuscił program, i nawet nie chciała go pocałowac na dowidzenia , dobrze ze juz koniec tego smiesznego romansu

- Smutno mi że Madzia nie angażuje się w ten związek tak samo jak Oleh... Widać to po jej minie jak odchodził... Ale mimo to trzymam za was kciuki żebyście byli jeszcze razem po programie ❤️❤️❤️

- madzia jaka uśmiechnięta jak łukasz odchodził to cała zapłakana była! - czytamy na profilu "BB" na Instagramie.