Olaf Lubaszenko znowu schudł? Na imprezie Choinki Jedynki aktor wyglądał znowu szczuplej. A jeszcze na początku roku ważył 135 kilo. Niedawno informowaliśmy, że Olaf Lubaszenko schudł już 40 kg. Pokazywaliśmy jego zdjęcia po tym jak się odchudził. Potem aktor schudł kolejne 10 kilogramów. I mamy wrażenie, że jego waga ciągle spada! Wystarczy spojrzeć na zdjęcia z weekendowej imprezy, na której się pojawił!

Kilka lat temuOlaf Lubaszenko zniknął z życia publicznego. Wszyscy zastanawiali się wówczas, co dzieje się z utalentowanym aktorem. Po jakimś czasie w mediach pojawiły się informacje o problemach z nadwagą Olafa Lubaszenki. Ale aktor dopiero kilka miesięcy temu przyznał, że ciągle walczy ze zbędnymi kilogramami. Zobacz: Szok! Lubaszenko waży 135 kilo i wciąż tyje.

W tym czasie Olaf Lubaszenko przestać pokazywać się publicznie. W programie „Uwaga” aktor tłumaczył:

Nie ukrywam, że jestem znużony, zmęczony sobą, bo w życiu tyle o sobie nie myślałem, nie mówiłem co w ostatnich tygodniach. Nawet powziąłem postanowienie, że jak to się skończy, to wrócę do starego, dobrego rytmu i nie będę się pokazywał publicznie przez długi, długi czas...- stwierdził w wywiadzie. Nie powiem, ile muszę zrzucić, by być zadowolonym. Dużo... dużo... bardzo dużo. To nie będzie łatwa walka.