Olaf Lubaszenko, który zwykle stroni od publicznego dzielenia się swoim życiem prywatnym, tym razem zaskoczył fanów. Aktor opublikował na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje z córką Marianną Linde. Internauci nie kryli zaskoczenia, dla wielu z nich był to pierwszy raz, kiedy mogli zobaczyć ich razem w kadrze. Na fotografii widać uśmiechniętego Olafa Lubaszenkę w towarzystwie 32-letniej córki. Post wzbudził ogromne emocje, a wszystko dlatego, że aktor niemal nigdy nie pokazuje swojej rodziny w mediach społecznościowych.

Kim jest Marianna Linde? Córka Lubaszenki wybrała scenę

Marianna Linde urodziła się w 1993 roku jako córka Olafa Lubaszenki i piosenkarki Katarzyny Groniec. Mimo że ich związek się rozpadł, Marianna pozostaje blisko obojga rodziców. Co więcej, podobnie jak ojciec, zdecydowała się związać swoją przyszłość z aktorstwem.

Początkowo studiowała italianistykę, jednak ostatecznie postawiła na karierę artystyczną. Ukończyła krakowską szkołę teatralną i rozpoczęła pracę w zawodzie aktorki. Jej decyzja o wyborze tej ścieżki zawodowej pokazuje, że talent artystyczny rzeczywiście może być dziedziczny.

"Bezcenne spotkanie w pracy" – co napisał Olaf Lubaszenko

Pod zdjęciem opublikowanym na Instagramie Olaf Lubaszenko zamieścił krótki, ale bardzo wymowny opis: „Spotkanie z Córką w pracy – bezcenne”. To jedno zdanie wywołało lawinę pozytywnych komentarzy i wzruszeń wśród fanów aktora. Wielu z nich wyraziło podziw dla relacji ojca z córką i podkreśliło, jak wyjątkowa musiała być ta chwila.

Dla publiczności był to również sygnał, że Marianna nie tylko kontynuuje rodzinne tradycje, ale też wspólnie z ojcem pracuje nad projektami artystycznymi, co dodatkowo budzi zainteresowanie i emocje.

Znani rodzice to błogosławieństwo i przekleństwo – szczera wypowiedź Marianny

W rozmowie z "Dzień Dobry TVN" Marianna Linde otwarcie przyznała, że posiadanie znanych rodziców to nie zawsze tylko przywilej. Jej słowa poruszyły wielu:

"Znani rodzice to błogosławieństwo i przekleństwo. Zawsze traktowałam to jako coś krępującego, nie lubiłam o tym rozmawiać, a teraz jestem właściwie dumna z tego, że mam takie nazwisko, ale nie jest z tym jakoś super łatwo żyć."

Jej szczerość w ocenie wpływu znanego nazwiska na karierę pokazuje, z jakimi wyzwaniami musi się mierzyć, mimo że na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że ma łatwiejszy start w show-biznesie.

Produkcje, w których zagrała Marianna Linde

Marianna Linde ma już na swoim koncie kilka znaczących ról w znanych produkcjach. Wystąpiła w popularnych serialach takich jak:

„Żmijowisko”

„Zakochani po uszy”

„Planeta Singli. Osiem historii”

Poza telewizją Linde występuje również na scenie teatralnej. Związana była z Teatrem Starym oraz Teatrem Capitol, co potwierdza jej wszechstronność i zaangażowanie w sztukę.

Choć jej kariera dopiero nabiera rozpędu, już teraz widać, że Marianna Linde buduje własną pozycję w świecie kultury, niezależnie od sławy ojca. Jej droga pokazuje, że nawet będąc dzieckiem znanych rodziców, trzeba zapracować na swoje nazwisko ciężką pracą i determinacją.

