Olaf Lubaszenko pokazał dorosłą córkę. "Spotkanie z córką w pracy - bezcenne"
Olaf Lubaszenko, znany z dyskrecji w sprawach prywatnych, opublikował w sieci zdjęcie z 32-letnią córką Marianną Linde. Fani są w szoku. Niektórzy po raz pierwszy zobaczyli ich razem!
Olaf Lubaszenko, który zwykle stroni od publicznego dzielenia się swoim życiem prywatnym, tym razem zaskoczył fanów. Aktor opublikował na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje z córką Marianną Linde. Internauci nie kryli zaskoczenia, dla wielu z nich był to pierwszy raz, kiedy mogli zobaczyć ich razem w kadrze. Na fotografii widać uśmiechniętego Olafa Lubaszenkę w towarzystwie 32-letniej córki. Post wzbudził ogromne emocje, a wszystko dlatego, że aktor niemal nigdy nie pokazuje swojej rodziny w mediach społecznościowych.
Kim jest Marianna Linde? Córka Lubaszenki wybrała scenę
Marianna Linde urodziła się w 1993 roku jako córka Olafa Lubaszenki i piosenkarki Katarzyny Groniec. Mimo że ich związek się rozpadł, Marianna pozostaje blisko obojga rodziców. Co więcej, podobnie jak ojciec, zdecydowała się związać swoją przyszłość z aktorstwem.
Początkowo studiowała italianistykę, jednak ostatecznie postawiła na karierę artystyczną. Ukończyła krakowską szkołę teatralną i rozpoczęła pracę w zawodzie aktorki. Jej decyzja o wyborze tej ścieżki zawodowej pokazuje, że talent artystyczny rzeczywiście może być dziedziczny.
"Bezcenne spotkanie w pracy" – co napisał Olaf Lubaszenko
Pod zdjęciem opublikowanym na Instagramie Olaf Lubaszenko zamieścił krótki, ale bardzo wymowny opis: „Spotkanie z Córką w pracy – bezcenne”. To jedno zdanie wywołało lawinę pozytywnych komentarzy i wzruszeń wśród fanów aktora. Wielu z nich wyraziło podziw dla relacji ojca z córką i podkreśliło, jak wyjątkowa musiała być ta chwila.
Dla publiczności był to również sygnał, że Marianna nie tylko kontynuuje rodzinne tradycje, ale też wspólnie z ojcem pracuje nad projektami artystycznymi, co dodatkowo budzi zainteresowanie i emocje.
Znani rodzice to błogosławieństwo i przekleństwo – szczera wypowiedź Marianny
W rozmowie z "Dzień Dobry TVN" Marianna Linde otwarcie przyznała, że posiadanie znanych rodziców to nie zawsze tylko przywilej. Jej słowa poruszyły wielu:
"Znani rodzice to błogosławieństwo i przekleństwo. Zawsze traktowałam to jako coś krępującego, nie lubiłam o tym rozmawiać, a teraz jestem właściwie dumna z tego, że mam takie nazwisko, ale nie jest z tym jakoś super łatwo żyć."
Jej szczerość w ocenie wpływu znanego nazwiska na karierę pokazuje, z jakimi wyzwaniami musi się mierzyć, mimo że na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że ma łatwiejszy start w show-biznesie.
Produkcje, w których zagrała Marianna Linde
Marianna Linde ma już na swoim koncie kilka znaczących ról w znanych produkcjach. Wystąpiła w popularnych serialach takich jak:
- „Żmijowisko”
- „Zakochani po uszy”
- „Planeta Singli. Osiem historii”
Poza telewizją Linde występuje również na scenie teatralnej. Związana była z Teatrem Starym oraz Teatrem Capitol, co potwierdza jej wszechstronność i zaangażowanie w sztukę.
Choć jej kariera dopiero nabiera rozpędu, już teraz widać, że Marianna Linde buduje własną pozycję w świecie kultury, niezależnie od sławy ojca. Jej droga pokazuje, że nawet będąc dzieckiem znanych rodziców, trzeba zapracować na swoje nazwisko ciężką pracą i determinacją.
