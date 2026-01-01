Olaf Lubaszenko pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciem z córką, którą widzowie mogą kojarzyć z popularnych polskich filmów i seriali. W komentarzach błyskawicznie pojawiło się mnóstwo wpisów nie tylko od fanów aktora, ale także od jego koleżanek i kolegów z branży filmowej.

Olaf Lubaszenko pokazał córkę

Olaf Lubaszenko to jeden z najbardziej znanych polskich aktorów i reżyserów, którego twórczość od lat przyciąga uwagę zarówno widzów, jak i krytyków. Dzięki różnorodnym rolom i imponującemu dorobkowi artystycznemu zyskał miano ikony wszechstronności w polskim kinie. Prywatnie aktor ma za sobą związek z Katarzyną Groniec, z którą doczekali się córki Marianny. Ostatnio na Instagramie Lubaszenki pojawiło się ich wspólne zdjęcie, które było szeroko komentowane przez internautów.

Super.

Ale podobni!

Cudnie czytamy w komentarzach.

Kim jest Marianna Linde?

Marianna Linde, córka Katarzyny Groniec i Olafa Linde-Lubaszenki, od najmłodszych lat miała kontakt ze światem sztuki, dlatego naturalnym krokiem w jej życiu była kariera artystyczna. W 2017 roku zadebiutowała płytą "Sun", nagraną wspólnie z zespołem The Distortions, a rok później spróbowała swoich sił w 9. edycji programu "The Voice of Poland", prezentując swoje wokalne umiejętności szerszej publiczności.

Równolegle do muzyki Marianna zaczęła rozwijać talent aktorski. W 2020 roku ukończyła Wydział Aktorski Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, a jej filmografia obejmuje role w popularnych produkcjach, takich jak „Planeta Singli. Osiem historii”, serial „Żmijowisko” czy „Zakochani po uszy”. Dzięki temu Marianna Linde łączy w swojej karierze pasję do muzyki i aktorstwa, budując coraz bardziej wszechstronny wizerunek artystyczny.

