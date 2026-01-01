Olaf Lubaszenko pokazał dorosłą córkę. Kopia znanego taty?
Olaf Lubaszenko podzielił się za pośrednictwem Instagrama zdjęciem ze swoją dorosłą już córką. Marianna Linde poszła w ślady znanego ojca i również związała się z aktorstwem. Wielu fanów zauważyło między nimi ogromne podobieństwo.
Olaf Lubaszenko pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciem z córką, którą widzowie mogą kojarzyć z popularnych polskich filmów i seriali. W komentarzach błyskawicznie pojawiło się mnóstwo wpisów nie tylko od fanów aktora, ale także od jego koleżanek i kolegów z branży filmowej.
Olaf Lubaszenko pokazał córkę
Olaf Lubaszenko to jeden z najbardziej znanych polskich aktorów i reżyserów, którego twórczość od lat przyciąga uwagę zarówno widzów, jak i krytyków. Dzięki różnorodnym rolom i imponującemu dorobkowi artystycznemu zyskał miano ikony wszechstronności w polskim kinie. Prywatnie aktor ma za sobą związek z Katarzyną Groniec, z którą doczekali się córki Marianny. Ostatnio na Instagramie Lubaszenki pojawiło się ich wspólne zdjęcie, które było szeroko komentowane przez internautów.
Super.
Ale podobni!
Cudnie
Kim jest Marianna Linde?
Marianna Linde, córka Katarzyny Groniec i Olafa Linde-Lubaszenki, od najmłodszych lat miała kontakt ze światem sztuki, dlatego naturalnym krokiem w jej życiu była kariera artystyczna. W 2017 roku zadebiutowała płytą "Sun", nagraną wspólnie z zespołem The Distortions, a rok później spróbowała swoich sił w 9. edycji programu "The Voice of Poland", prezentując swoje wokalne umiejętności szerszej publiczności.
Równolegle do muzyki Marianna zaczęła rozwijać talent aktorski. W 2020 roku ukończyła Wydział Aktorski Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, a jej filmografia obejmuje role w popularnych produkcjach, takich jak „Planeta Singli. Osiem historii”, serial „Żmijowisko” czy „Zakochani po uszy”. Dzięki temu Marianna Linde łączy w swojej karierze pasję do muzyki i aktorstwa, budując coraz bardziej wszechstronny wizerunek artystyczny.
