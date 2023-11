Aleksandra Szwed pochwaliła się zdjęciem swojego syna! Gwiazda, która popularność zdobyła występując w wielkim hicie sprzed lat "Rodzina zastępcza" bardzo rzadko mówi o życiu prywatnym, a w sieci bardzo trudno znaleźć zdjęcia jej dziecka. Teraz jednak aktorka zdecydowała się pochwalić swoim szczęściem! Borys zaledwie kilka dni temu skończył trzy lata i jest już dużym chłopcem. Zobaczcie, jak wygląda synek Aleksandry Szwed!

Ola Szwed na swoim profilu na Instagramie pochwaliła się zdjęciem syna, który postanowił przygotować śniadanie dla swojej mamy. Fotka małego Borysa jest urocza! Aktorka nie ukrywa dumy ze swojego syna.

Z pamiętniczka Matki Polki 2.0:

To uczucie, kiedy twój syn - lat trzy i dni 5, w niedzielny poranek wygania cię z kuchni, bo "chce ci sam zrobić śniadanie"... No jest duma level master ????❤️???? Po długich i trudnych negocjacjach (moja Latorośl to naprawdę twardy przeciwnik) stanęło na soku - Maci łaskawe pozwolono usmażyć szakszuke ???????????? macierzyństwo - chyba robię to dobrze ✌️????chyba... ????????- napisała dumna mama.