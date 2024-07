Aleksandra Szwed urodziła swojego pierwszego synka zaledwie miesiąc temu. Gwiazda szybko jednak wróciła do doskonałej formy, o czym przekonaliśmy się na ostatniej imprezie, kiedy to pochwaliła się idealną sylwetką. Przypomnijmy: Ola Szwed miesiąc po porodzie na salonach. Pochwaliła się idealną sylwetką

Gwiazda jest w dobrej kondycji dzięki ćwiczeniom na siłowni. Aktorka nie jest jednak jeszcze zadowolona z efektów, dlatego ćwiczyć coraz więcej. Myli się ten, kto myśli, że Ola nie ma na to czasu ze względu na wychowywanie synka. W rozmowie z Dzień Dobry TVN przekonywała, że Borys daje jej pospać i poćwiczyć, gdyż jest bardzo grzeczny:

Moje dziecko jest łaskawe, ponieważ wiele wstawać do niego nie trzeba. Daje mamusi pospać. A jeżeli chodzi o powrót do figury, to każda kobieta wie, że zasługą powrotu do formy jest żarłoczne dziecko. Po raz pierwszy w życiu mogę powiedzieć, że ćwiczę codziennie. Towarzyszą mi mężczyźni mojego życia - mówiła