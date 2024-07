Ola Kwaśniewska uwielbia projekty Lilou. Gwiazda od kilku lat widywana jest w biżuterii tej popularnej marki. Tym razem zauważyłyśmy, że Ola Kwaśniewska ma na sobie pozłacane naszyjniki Lilou. Nie 1, 2, a aż 3!

Ola Kwaśniewska swoją codzienną stylizację uzupełniła naszyjnikami z serduszkiem i koniczynką. Jednak naszą uwagę przykuł naszyjnik na krótkim łańcuszku. Zdobione kółko to coś nowego w ofercie marki. A jak się dowiedziałyśmy jego koszt to ok. 200 złotych. Dla nas bomba!

