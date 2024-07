Tym razem Ola Kwaśniewska się nie postarała. Miało być inaczej i młodzieżowo, a wyszło tanio i bez gustu. Różowa krótka błyszcząca sukienka i skórzana kurteczka - to już samo w sobie się ze sobą gryzie. Do tego szalik w trupie czachy i tanie kolczyki. Wszystko razem spowodowało, że córka byłego prezydenta wyglądała mało ciekawie.

Ostatnio skrytykowała Kasię Tusk, za to, że jej modowy blog to nic specjalnego. Ale chyba powinna na niego zajrzeć, bo to, co nam zaprezentowała było naprawdę bardzo słabe...

