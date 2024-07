Ola Ciupa zachwyca doskonałą sylwetką. 25-letnia modelka przyznaje jednak, że ciężko trenuje, by utrzymać doskonałą figurę. Uważa, że wiek zobowiązuje:

Mam już swoje lata, a jak wiadomo ciało kobiety w pewnym wieku już przestaje być tak jędrne. A ja jako modelka muszę o to cały czas dbać ze względu na szacunek do swojej pracy. Jeżeli poszłabym na sesję zdjęciową i okazałoby się, że tu jakiś boczek, to byłabym niepoważną osobą.