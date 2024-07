Po 12. edycjach "Tańca z Gwiazdami" zwykło się mawiać, że jest doskonałym sposobem na odświeżenie swojego wizerunku, zdobycie sympatii widzów, a czasem także ostatnią deską ratunku. TVN zapewniał, że w 13. edycji programu chce zebrać w programie jak najwięcej gwiazd. I jak się okazuje jedną z nich będzie... wiecznie młody Krzysztof Ibisz. Krzychu dostanie 15 tysięcy za odcinek. Podobno wciąż ma duże szanse by wygrać program.

Do tanecznego show jak nieoficjalnie dowiedział się "Fakt" dołączy także, wielokrotnie zapraszana, Tatiana Okupnik. Tatiana, która przeprowadziła się w 2009 roku do Londynu i tam próbuje robić karierę, właśnie wydała płytę. A jak wiadomo "Taniec z Gwiazdami" to wspaniała okazja i promocja za którą pobiera się jeszcze pieniądze.

Będziecie oglądać?



