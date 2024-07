Marka Belutti wprowadziła na rynek nową kolekcję opraw okularowych Belutti Click-Me! Sama kolekcja inspirowana jest stylistyką pop-art, a w szczególności twórczością Andy’ego Warhola i Roy’a Lichtensteina. Nazwa kolekcji pochodzi od unikatowej cechy – dwudziestu wymiennych, różnokolorowych zauszników, dzięki którym w łatwy sposób możemy zmienić swój wizerunek w zależności od nastroju lub okazji. Kolekcja obejmuje modele przeznaczone dla kobiet i dla mężczyzn.

Kolekcja obejmuje 21 modeli, które cechują się nowoczesnym designem i są przeznaczone dla kobiet oraz mężczyzn. Stanowią one idealną propozycję dla osób odważnych – lubiących bawić się i eksperymentować z modą.

-Kolekcja Belutti Click-Me! zachęca do zabawy modą i sztuką. Pod względem kolorystyki i wzornictwa nowe oprawki nawiązują do dzieł Andy’ego Warhola i Roy’a Lichtensteina, czołowych przedstawicieli ruchu pop-art w kulturze i sztuce. Teraz każdy może być Warholem na co dzień! – mówi Zuzanna Ziętek, stylistka marki Belutti.

Oprawki zostały wykonane z acetalu i metalu. Dodatkowo posiadają gumowe zauszniki, które można dowolnie wymieniać. Do każdej oprawki dołączono komplet dwudziestu kolorowych zauszników. Takie rozwiązanie pozwala odkryć prawdziwego artystę w każdym z nas oraz jest sposobem na ekspresję indywidualnego stylu. Dzięki temu w zależności od naszych potrzeb, w prosty sposób możemy dokonywać prawdziwych zmian w swoim wyglądzie.Oprawki są dostępne w renomowanych salonach optycznych na terenie całej Polski.

Sugerowana cena oprawek wynosi 399 zł. Dodatkowo w zestawie znajduje się pojemniczek na wymienne zauszniki oraz futerał na okulary.