Już jest! W sieci na Facebooku i Instagramie polskiego Vogue pojawiła się pierwsza, historyczna wręcz okładka polskiej edycji kultowego magazynu o modzie! Znalazły się na niej dwie polskie top modelki - Anja Rubik oraz Małgosia Bela, która jest również twarzą tytułu (w redakcji pełni funkcję redaktor współpracującej) i pracowała przy powstaniu polskiej edycji. W tle - Pałac Kultury i Nauki! Podoba się Wam?

Za zdjęcie odpowiada legendarny fotografik - Juergen Teller. Za stylizacje modelek odpowiada Alastair McKimm, który na co dzień pełni funkcję szefa działu mody w brytyjskiej edycji prestiżowego magazynu i-D. Angielski stylista postanowił ubrać obie polskie supermodelki w ubrania z kolekcji francuskiego domu mody Céline na sezon wiosnę/lato 18. Na okładce Vogue Polska Anja Rubik ma na sobie czarną, warstwową sukienkę z bawełny i satyny. Z kolei Małgorzata Bela ma na sobie granatowy, asymetryczny trencz z przeskalowanymi ramionami i mocno podkreśloną talią.

Tym samym do stylizacji pierwszej okładki nie wybrano żadnego z członków redakcji, w której działem mody kieruje Daniela Agnelli. Włoszka pracuje w wydawnictwie-matce Vogue'a, Condé Nast i w przeszłości zajmowała się startem arabskiej edycji „biblii mody" w 2017 roku.

Redaktorem naczelnym magazynu jest Filip Niedenthal, zaś wydawcą spółka Visteria, założona przez Katarzynę Kulczyk:

Chcemy, aby Vogue Polska był platformą do promowania utalentowanych, polskich kobiet - zarówno na arenie międzynarodowej jak i w naszym kraju, nie tylko z punktu widzenia mody, ale we wszystkich aspektach kultury - powiedziała Katarzyna Kulczyk.

Pierwsza okładka wzbudza spore kontrowersje - jedni piszą, że jest niespotykana, zachwycająca i oryginalna, inni - że szara, smutna, nudna... Co o niej myślicie?

Cena egzemplarzowa to 16,90 zł, a nakład pierwszych numerów - 160 tys. egz. Chociaż oficjalna premiera nowego magazynu wpada jutro – w walentynki – już dzisiaj swoje numery marcowe dostaną prenumeratorzy. Kupicie?

Stylistka nowego magazynu, Karolina Gruszecka opublikowała na swoim Facebooku zdjęcie z gotowym pierwszym numerem. Możemy zauważyć, że redakcja zrezygnowała – przynajmniej w debiutanckim numerze – z nagłówków zajawiających teksty, które znajdują się w środku, zamiast tego stawiając na przejrzysty minimalizm. Co o tym sądzicie?

Dla mnie od początku było jasne, że bohaterkami pierwszej okładki powinny być Małgorzata Bela i Anja Rubik. Razem, jak nigdy dotąd. Od dwudziestu lat jestem wiernym fanem Juergena Tellera. Marzyłem, by móc zaprosić go do Polski i obserwować przy pracy. Spełniło się z nawiązką. Zrobiliśmy razem sesję, która na pewno niejednego zaskoczy,