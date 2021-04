Ogromne zmiany w działalności basenów, siłowni i klubów fitness! Większość osób może zapomnieć o treningach w lockdownie

Rada Ministrów zmieniła zapis dotyczący zasad działalności basenów, siłowni czy klubów fitness podczas lockdownu, który ma obowiązywać do 9 kwietnia. Nowe rozporządzenie dotyka wszystkich, którzy chcieli trenować na obiektach sportowych jako "członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych"! Teraz władze bardzo dokładnie wskazały, kto może korzystać m.in. z siłowni.

Zmiany w korzystaniu z basenów i siłowni

W związku z lockdownem, który ma obowiązywać do 9 kwietnia władze wprowadziły wiele obostrzeń. W Polsce obowiązuje m.in. zakaz prowadzenie działalności siłowni, basenów czy klubów fitness. Placówki sportowe mogły działać tylko z pewnymi wyjątkami - trenować mógł każdy, kto został członkiem kadry narodowej polskich związków sportowych. Z tej możliwości zaczęło korzystać coraz więcej osób, które zapisywały się do kadry narodowej. Teraz jednak rządzący postanowili to zmienić i wprowadzili nowy zapis dotyczący działalności obiektów sportowych! Kto od 2 kwietnia może korzystać m.in. z basenów?

Wyłącznie członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich i paraolimpijskich będą uprawnieni do korzystania z basenów, siłowni oraz klubów i centrów fitness. 2 kwietnia wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów (...), które doprecyzowuje regulacje w zakresie korzystania z wymienionych obiektów- czytamy w komunikacie opublikowanym na gov.pl. (...) Dzięki temu we wskazanych miejscach nie będą mogły przebywać osoby postronne.

Ministerstwo Kultury i Sportu na stronie rządowej opublikowało listę na której znalazły się 43 Polskie Związki Sportowe w sportach olimpijskich, których członkowie są uprawieni do korzystania z basenów, siłowni i klubów fitness. Listę Polskich Związków w sportach olimpijskich znajdziecie TUTAJ.

Co sądzicie o tym pomyśle? Waszym zdaniem obiekty sportowe powinny zostać otwarte dla każdego?

