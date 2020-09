Ogromna tragedia Sylwii Lipki tuż przed rozpoczęciem "Tańca z gwiazdami". Zmarła jej bliska osoba

Sylwia Lipka już w najbliższy piątek rozpocznie taneczną rywalizację w programie "Taniec z gwiazdami". Niestety, na instagramowym profilu piosenkarki właśnie pojawił się bardzo smutny post - zmarła jej babcia. Fani i przyjaciele bardzo wspierają artystkę w tym trudnym dla niej momencie. Młoda gwiazda pożegnała swoją ukochaną babcię pięknym wpisem i wspólnym zdjęciem.

"Taniec z gwiazdami" wraca na antenę Polsatu po prawie półrocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Wszystkie gwiazdy ciężko trenują przed pierwszym odcinkiem show, w którym zobaczymy także Sylwię Lipkę. Niestety, dla młodej gwiazdy będzie to z pewnością bardzo trudny powrót do rozrywkowego show. Wokalistka właśnie poinformowała o śmierci swojej babci...

when God took you back, he said Hallelujah you’re home 🖤💔 odpoczywaj babciu.. dziękuję, że byłaś - napisała pod zdjęciem z babcią, Sylwia Lipka.