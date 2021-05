Ogromna tragedia Qczaja. Trener opublikował w sieci rozdzierający serce wpis

Każdy z nas boi się tego momentu, w którym przyjdzie mu pożegnać swoich najbliższych na zawsze. Qczaj umieścił w sieci wzruszający post upamiętniający jego ukochaną babcię, która zmarła. Pogrążony w żałobie trener podziękował za wyrazy wsparcia i opublikował wzruszające wspomnienie związane z babcią Zofią.

Qczaj niedawno zdecydował się opowiedzieć o swoim trudnym dzieciństwie. Mimo tego, że w życiu nie miał łatwo zawsze mógł liczyć na swoją babcię. Dziś niestety podzielił się z internautami smutną wiadomością o śmierci jednej z najważniejszych osób w swoim życiu. Jego ukochana babcia Zosia nie żyje. Trener umieścił w sieci wzruszający wpis, w którym wyznał, że już podczas ostatniej wizyty u babci, seniorka oswajała go z myślą o swoim odejściu...

Do zobaczenia Babciu! 💔 Gdy widzieliśmy się ostatni raz mówiła, że jeszcze trochę i trza się brać na tamten świat... Dziwne to. Próbujesz nie dopuszczać do siebie znaczenia tych słów, aż w końcu stają się rzeczywistością.