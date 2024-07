Już 9. raz Łódź zamienia się w polską stolicę mody. Ale nie każdy może do niej zawitać. W związku z tym prezentujemy naszym czytelniczkom Live Streaming. Dzięki temu będziecie mogli się poczuć jak na wybiegu.

Designer Avenue to kwintesencja FashionPhilosophy Fashion Week Poland. Podczas 9. edycji wydarzenia od 17 do 20 października będzie można obejrzeć 28 pokazów czołowych polskich i zagranicznych projektantów oraz znanych marek odzieżowych. Kogo zobaczymy w postindustrialnych przestrzeniach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Tymienieckiego?

Od dzisiaj, właśnie tutaj będziecie mogli zobaczyć pokazy, m.in.: Agi Pou, Agnieszki Orlińskiej, Evy Minge, Dawida Tomaszewskiego, Grzegorza Kasperskiego, Joanny Startek, Kamila Sobczyka, czy Łukasza Jemioła.

Zapraszamy do oglądania!

