W najnowszym odcinku programu "Top Model", emitowanego przez stację TVN, odbyła się jedna z najbardziej kontrowersyjnych sesji zdjęciowych w sezonie. Tradycyjna naga sesja, obecna w każdej edycji, tym razem miała nieco inny format – uczestnicy pozowali w parach. Jedna osoba z każdej pary miała możliwość lekkiego zakrycia ciała. Atmosfera na planie była pełna napięcia i emocji.

Sesja w "Top Model" – uczestnicy na granicy komfortu

Wielu uczestników "Top Model"przyznało się przed kamerami do swoich kompleksów. Produkcja zadbała jednak o to, by modele czuli się możliwie komfortowo. Na planie zdjęciowym obecna była między innymi Bogna Sworowska, która wspierała uczestników podczas sesji.

Duet Sara i Michał musiał zmierzyć się nie tylko z pozowaniem, ale także z własnymi doświadczeniami i przeżyciami. Michał przyznał, że to zupełnie nowe doświadczenie, a Sara otwarcie mówiła o wychowaniu i podejściu swoich rodziców do nagości. Ich emocjonalna rozmowa poruszyła ekipę.

Joanna, która jako jedyna pozowała samotnie, była szczególnie zestresowana. Sama przyznała, że nie spodziewała się aż tak silnych emocji.

Emocje, stres i szczerość – jak uczestnicy radzili sobie przed obiektywem

Podczas sesji zdjęciowej uczestnicy musieli nie tylko pozować, ale również otworzyć się na temat własnych ciał i emocji. Dla wielu z nich było to pierwsze tak intymne i osobiste wyzwanie przed kamerą. Produkcja oraz jurorzy chcieli w ten sposób sprawdzić, kto naprawdę potrafi wyjść poza strefę komfortu i zaprezentować się w pełni profesjonalnie.

Sara i Michał, jako duet, wymieniali się spostrzeżeniami i wspierali nawzajem. Mimo trudności i stresu udało im się stanąć przed obiektywem i wykonać zadanie. Joanna, mimo początkowego oporu, przełamała się i zapozowała do zdjęcia solo, co okazało się decyzją kluczową.

Joanna zdobyła najlepsze zdjęcie – komentarz jurorki Joanny Krupy

Jurorzy programu "Top Model", oceniając efekty nagiej sesji, byli pod ogromnym wrażeniem zdjęcia Joanny. Uczestniczka, która pozowała sama, otrzymała tytuł najlepszego zdjęcia tygodnia. Joanna Krupa nie szczędziła pochwał. – Top photo – skomentowała krótko i wymownie.

Wyróżnienie Joanny było tym bardziej znaczące, że musiała zmierzyć się z sesją bez wsparcia partnera. Jej zdjęcie zostało uznane za najbardziej profesjonalne, estetyczne i emocjonalne.

Robert odpada z "Top Model" – co zdecydowało o jego eliminacji

Niestety, nie dla wszystkich uczestników ten odcinek zakończył się sukcesem. Jurorzy musieli podjąć trudną decyzję, kogo pożegnać z programem. Pod uwagę brano efekty sesji zdjęciowej, a także postępy uczestników w poprzednich etapach.

Największe zastrzeżenia jury miało do zdjęć Krzysztofa i Roberta. Po długiej naradzie zapadła ostateczna decyzja – z programem „Top Model” pożegnał się Robert. Był to moment pełen emocji i wzruszeń, szczególnie że Robert należał do grona faworytów i miał wielu fanów wśród widzów.

Decyzja jurorów wzbudziła duże kontrowersje wśród fanów programu, którzy wyrazili swoje zdanie w mediach społecznościowych. Niemniej jednak ocena jury była jednoznaczna i ostateczna.

Spotkania z agentami – szansa na międzynarodową karierę

W ramach odcinka uczestnicy mieli również okazję spotkać się z przedstawicielami zagranicznych agencji modelingowych. Była to dla nich wyjątkowa szansa na zaprezentowanie swoich umiejętności i zdobycie cennego doświadczenia.

Spotkania miały formę symulowanych castingów. Uczestnicy byli oceniani przez profesjonalistów z branży, którzy później dzielili się opiniami przed kamerą. Dla wielu modeli była to pierwsza okazja, by dowiedzieć się, jak ich wizerunek i postawa oceniana jest na rynku międzynarodowym.

Zarówno pozytywne, jak i konstruktywne komentarze od agentów z pewnością przyczynią się do rozwoju karier uczestników, niezależnie od tego, jak długo pozostaną w programie.

Fani podzieleni po ostatnim odcinku "Top Model"

Po ostatnim odcinku programu "Top Model" sieć zalała fala komentarzy. Zdania oceniające ostatnią sesję i występy były podzielone. Jedni pisali:

No wreszcie cos ciekawego.

Świetna sesja.

Natomiast nie zabrakło także mocnej krytyki:

Piękno kobiety w tym wieku to już nie ciało, to elegancji, dostojność, kultura, powaga, ale też wciąż gracja i sprawność, znam takie kobiety dużo starsze, które mają w sobie to coś, ten spokój to rozumienie życia, w takiej kobiecie może się zakochać, a jak zaczynamy od pokazywania krocza... to ja nie wiem, jaki jest tego cel i co ja tutaj robię.

Przesadziliście.

