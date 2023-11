Powoli żegnamy się z latem i przygotowujemy na jesień. Choć niższe temperatury mogą nie napawać optymizmem, ogromną zaletą nadchodzącego sezonu są nowe, przepiękne kolekcje ubrań! Jedną z nich jest ta od L’AF. Marka L’AF znana jest ze swojego kobiecego stylu, doskonałego designu oraz podążania za światową modą. I tym razem nie mogło być inaczej! W najnowszej kolekcji ubrań znajdziemy wszystkie najważniejsze trendy na jesień-zimę 2018: oryginalne desenie, podkreśloną talię, kolory ziemi oraz metaliczny błysk. Jak je nosić i z czym łączyć? Koniecznie zobaczcie najnowszy lookbook L’AF, w którym znajdziecie mnóstwo inspiracji do modnych, jesiennych stylizacji!

L'AF



TREND NA JESIEŃ 2018? ORYGINALNE DESENIE

W tym sezonie gładkie, zwyczajne ubrania odchodzą do lamusa. Liczy się wzór! Najmodniejsze printy? Tradycyjna kratka, pepitka, etniczny deseń i jesienne, romantyczne kwiatki. Oryginalne desenie pojawiły się również w najnowszej kolekcji L'AF. Wbrew pozorom, wyraziste wzory nie są zarezerwowane tylko dla kobiet z bardzo ekstrawaganckim stylem. Wzorzysta spódnica lub marynarka, będzie wyglądać bardzo elegancko i z klasą, jeśli reszta stylizacji będzie bardziej stonowana. Chcesz być modna? Koniecznie wypróbuj wzorki!

L'AF

BĄDŹ MODNA, PODKREŚL TALIĘ

W tym sezonie do łask powrócił nieco zapomniany dodatek - pasek w talii. Nosimy go do sukienek i płaszczy. Pasek w talii jest nie tylko najmodniejszym dodatkiem w tym sezonie, ale ma i ogromną zaletą: optycznie wyszczupli nas w pasie. Wykorzystuj go do przełamania „zwyczajnych” stylizacji. Np. połącz dziewczęca sukienkę w drobne kwiatki z wyrazistymi akcesoriami: grubym paskiem, botkami lub kozakami. Całość? Kobieca, ale z pazurem!

L'AF

W 2018 RZĄDZĄ KOLORY ZIEMI

Fanki stylu hippie i boho mają powody do radości: jesienią będą rządzić kolory ziemi! Instytut Pantone wybrał najmodniejsze odcienie na jesień 2018: jasny beż, oliwkową zieleń, ciepły brąz i musztardowy żółty. Nowa kolekcja L’AF obfituje w sukienki, spodnie, koszule i golfy w przepięknych, modnych kolorach, które są idealne do ożywienia słowiańskiej urody Polek. W takich kolorowych ubraniach jesienna chandra cię nie dosięgnie!

L'AF



METALICZNY BŁYSK W JESIENNYCH STYLIZACJACH

Kolejnym hitem w świecie mody jest metaliczny błysk. Za co warto pokochać ten trend? Jest bardzo uniwersalny i możesz go wykorzystać na wiele sposób! Jednym z pomysłów jest połączenie klasycznego, czarnego swetra z plisowaną, metaliczną spódnicą L’AF oraz butami na obcasach. Jeśli obowiązuję cię w pracy dresscode, metaliczny trend przemyć na botkach! Dzięki nim nawet najspokojniejsza, biurowa stylizacja będzie mieć charakter.

L'AF

Patrząc na najnowszą kolekcję od L'AF my już nie możemy doczekać się jesieni! A wy? :)

