Czy życie w zgodzie z naturą i dbanie o środowisko musi być trudne? Nie! Każdy z nas może zmienić świat na lepsze. Może brzmi to górnolotnie, ale nasze codzienne decyzje naprawdę wpływają na losy planety. Zarówno te dobre, jak i złe… Poznaj najważniejsze ekologiczne trendy i zainspiruj swoich bliskich do pozytywnych zmian!

#1 - moda vintage!

Czy wiesz, że niemalże co sekundę na wysypisko śmieci trafia ciężarówka pełna ubrań, które jeszcze nadają się do noszenia? W samej Polsce wytwarza się, aż 2,5 mln ton odpadów tekstylnych rocznie, czyli ciuchów, które nam się po prostu znudziły! Co więcej, produkcja ubrań pochłania ogromne ilości surowców naturalnych oraz zatruwa środowisko. Rozwiązaniem tego problemu jest niekupowanie ubrań w sieciówkach i dbanie o te, które już mamy. Jeśli jednak potrzebujemy czegoś nowego, warto wybrać się do second-handów albo… umówić na wymianę ubrań z koleżankami! Nie tylko odświeżycie swoją garderobę bez szkody dla środowiska, ale i z korzyścią dla portfela. Kolejny plus? Wasze stylizacje będę zawsze niepowtarzalne!

#2 – recykling!

Czy zawsze właściwie segregujesz odpady i nie korzystasz z plastikowych toreb? Jeśli nie masz w tym temacie czystego sumienia, pora to zmienić! Jeśli nie, czas to zmienić! Dzięki prostym krokom, takim jak wrzucanie plastikowych butelek lub starych ubrań do odpowiedniego kontenera, czy zabieraniu ze sobą bawełnianej torby na zakupy, robimy dużo dobrego dla naszej planety. Warto postawić na recykling również w domu – nie wyrzucaj opakowań po różnych produktach, tylko ponownie wykorzystaj albo przerób na ładny dodatek. W internecie znajdziesz wiele inspiracji, jak ładnie można przerobić plastikową butelkę, kartonowe pudełko czy słoiczek po kremie. Ponownie wygrywa środowisko i twoja kieszeń. :)

#3 - elektryczne auta

To zdecydowanie najmocniejszy trend w sferze eko. Przyszłość nowoczesnej motoryzacji to ekonomiczna jazda w mieście. Jaki samochód wybrać? ŠKODA CITIGOe iV! Pierwszy bezemisyjny samochód w 124-letniej historii marki jest napędzany wyłącznie silnikiem elektrycznym o mocy 61 kW. Auto zostało wyposażone w akumulator litowo-jonowy o pojemności 36,8 kWh umożliwiający zasięg do 265 km w cyklu WLTP. Dzięki temu jest przyjazny dla środowiska i doskonale przystosowany do bezemisyjnej jazdy w miejskich warunkach. Pomimo kompaktowych wymiarów: 3 597 mm długości i 1 645 mm szerokości, ŠKODA CITIGOe iV oferuje przestronne, czteroosobowe wnętrze z bagażnikiem o pojemności 250 l, który można zwiększyć nawet do 923 l po złożeniu tylnych siedzeń! Co więcej, możemy sobie pozwolić z nim na szybką jazdę. Samochód rozpędza się od 0 do 100 km w 12,5 sekundy, a przyspieszenie od 60 do 100 km/h zajmuje mu tylko 7,6 s. Pomimo niewielkich rozmiarów i miejskiego charakteru, pierwszy w pełni elektryczny model ŠKODY jest niezwykle dynamiczny, a maksymalna prędkość jaką może rozwinąć to aż 130km/h!

Zamontowany w podwoziu akumulator litowo-jonowy ma wymiary 1,1 x 1,7 m i zaledwie 30 cm wysokości. Można go naładować na kilka sposobów. Na stacjach szybkiego ładowania, korzystając ze specjalnego przewodu CCS i ładowarki o mocy 40 kW, akumulator będzie pełen w 80% już po godzinie. Korzystając z ładowarki naściennej AC o mocy 7,2 kW uzyskamy ten sam poziom naładowania w ciągu 4 godzin i 15 minut. Samochód można też podłączyć do standardowego gniazdka elektrycznego i ładować z mocą 2,3 kW.

Pierwszy w pełni elektryczny model ŠKODY będzie dostępny w Polsce na początku 2020 roku. Postaw na ŠKODĘ i żyj eko!



