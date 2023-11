Szaro i smutno z oknem, a tobie powoli zaczyna brakować energii? Nie daj się jesiennej chandrze! Istnieje wiele sposobów na to, by każdego dnia wstawać z łóżka będąc pełną energii. Możesz biegać, chodzić na kurs tańca, oglądać komedie lub gotować przysmaki. My zachęcamy cię jednak, żebyś tej jesieni skupiła się tylko na sobie i swoim ciele. Właśnie teraz masz czas, by brać długie kąpiele w wannie, balsamować skórę czy nakładać maseczki na twarz. Jesienią wybierz kosmetyki, które będą dogłębnie nawilżać, pięknie pachnieć oraz dodawać energii. Koniecznie zobaczcie nasze propozycje!

Reklama

Algowy olejek do mycia twarzy, linia GdanSkin, Ziaja

Mat. prasowe

Wszystkie gwiazdy potwierdzają, że najważniejsze w ich codziennej pielęgnacji jest oczyszczanie twarzy oraz dokładne zmycie makijażu. Dlaczego? Wszystkie pozostałości po kolorowych kosmetykach negatywnie wpływają na skórę – zapychają ją oraz postarzają. Jeśli nie chcesz do tego dopuścić, stosuj algowy olejek do mycia twarzy nawilżający z linii GdanSkin. Łagodnie oczyści skórę i skutecznie zmyje nawet najbardziej kryjący podkład. Nie narusza przy tym bariery lipidowej naskórka i pozostawia uczucie gładkiej i nawilżonej skóry.

Rozświetlający krem na dzień SPF15, linia GdanSkin, Ziaja

Mat. prasowe

Gdy za oknem nie ma słońca, nasza skóra staje się powoli szara i zmęczona. Z tym problem poradzi sobie rozświetlający krem na dzień SPF15 Ziaja z linii GdanSkin. Głęboko nawodni skórę, długotrwale nawilży ją i wygładzi zmarszczki. Co najważniejsze, rozświetla cerę i daje jej blask oraz świeżość. Nawet jeśli na wakacjach byłaś już jakiś czas temu, nikt tego nie zauważy. :)

Olejowy peeling do ciała z kruszonymi muszlami, linia GdanSkin, Ziaja

Mat. prasowe

Chcesz mieć gładkie i jędrne ciało? Nie zapominaj o peelingu. Usuwanie martwego naskórka raz w tygodniu jest podstawą, by twoje ciało było miękkie i odżywione. Co powiesz na wspomnienie z wakacji nad morzem i olejowy peeling do ciała z kruszonymi muszlami od Ziai? Kosmetyk ten skutecznie złuszcza i wygładza naskórek, a równocześnie natłuszcza, zmiękcza i uelastycznia skórę. Co więcej, zapach peelingu jest po prostu uzależniający. Musicie go wypróbować!

Rozświetlający balsam do ciała, linia GdanSkin, Ziaja

Mat. prasowe

Po peelingu czas na balsam. Czy wiesz, że wklepywanie balsamu okrężnymi ruchami i wmasowywanie go w ciało, zmniejsza celluit? Z rozświetlającym balsamem do ciała Ziaja, który intensywnie nawilża będzie to sama przyjemność. W kosmetyku znajdują się rozświetlające minerały, które podkreślają efekt słonecznej opalenizny oraz dodają zdrowego blasku nieopalonej skórze. Ciało po balsamie jest niezwykle miękkie, gładkie i przepięknie pachnące.

Nawilżająca mgiełka zapachowa do twarzy i ciała, linia GdanSkin, Ziaja

Mat. prasowe

Na sam koniec, nie może zabraknąć wyjątkowego zapachu. My zakochałyśmy się w nawilżającej mgiełce zapachowej do twarzy i ciała z linii GdanSkin od Ziai! Za co? Nawilża i tonizuje naskórek, doskonale orzeźwia i dodaje energii. A przede wszystkim, pozostawia na skórze elegancki zapach. Kolejna zaleta? Dzięki poręcznemu opakowaniu, możesz ją mieć zawsze przy sobie.

Próbowałyście już kosmetyków Ziaja z serii GdanSkin?

Reklama

Materiał powstał we współpracy z marką Ziaja