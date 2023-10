Choć pierwszy pocałunek jako taki większość z nas ma już raczej za sobą, to kiedy poznajemy kogoś nowego, czujemy się podobnie jak wtedy, kiedy mieliśmy naście lat – zestresowani i skrępowani zrobieniem tego kolejnego kroku w relacji. Nie ma w tym nic dziwnego – pierwszy pocałunek, podobnie jak pierwsza randka czy pierwszy raz z nowym partnerem zapada w pamięć na zawsze. Warto więc zadbać, by był wyjątkowy i byście oboje mogli go wspominać po latach z przyjemnością.

Cztery kroki do udanego pocałunku

Choć dążymy do bliskości z drugą osobą i chcemy, aby nasza relacja stawała się coraz bardziej intymna, to często pierwszy pocałunek budzi w nas niepokój. Boimy się wygłupić przed partnerem, nie jesteśmy pewni swoich umiejętności i nie chcemy zostać źle odebrani. Stres może skutecznie zepsuć tę wyjątkową chwilę. Dlatego zebraliśmy dla ciebie 4 proste zasady udanego pocałunku – dzięki nim nie będziesz musiał obawiać się, że coś pójdzie nie tak.

Stwórz odpowiednią atmosferę. Dla wieku osób atmosfera spotkania, podczas którego dojdzie do pierwszego pocałunku jest bardzo ważna. Nie oznacza to jednak oczywiście, że musisz zaplanować jakąś niezwykłą randkę. Najważniejsze jest to, żebyście oboje dobrze i swobodnie się czuli. Wybierz więc takie miejsce, w którym nikt wam nie będzie przeszkadzał, które nie będzie zbyt głośne ani rozpraszające. Pamiętaj, że nie dla każdego całowanie się pośród przechodniów na ruchliwej ulicy czy w parku obok spacerowiczów będzie komfortowe. Na pierwszy pocałunek lepiej więc wybrać bardziej ustronne miejsce. Możesz połączyć to z randką, którą spędzicie na pikniku nad rzeką czy jeziorem, na spacerze w lesie czy na wspólnej wycieczce rowerowej. Nie zapomnij, by przed pierwszym pocałunkiem spojrzeć ukochanej osobie w oczy i zbudować odpowiednie napięcie. To dodatkowo podkręci atmosferę.

Wyczuj właściwy moment. To, że ty jesteś już gotowy na pierwszy pocałunek, nie oznacza wcale, że twój partner również. Postaraj się wyczuć właściwy moment i nie bądź zbyt natarczywy. Kiedy zauważysz, że druga osoba czuje się przy tobie bardziej swobodnie, sama szuka kontaktu fizycznego z tobą i rzuca ci przeciągłe spojrzenia, możesz spróbować zbliżyć się do niej. Bądź jednak ostrożny i jeśli okaże się, że źle oceniłeś sytuację i druga osoba nie jest jeszcze gotowa na ten krok, nie naciskaj. Na wszystko przyjdzie czas.

Zadbaj o higienę. Brzydki zapach z ust może zepsuć nawet najlepszy pocałunek. Wtedy nie będzie liczyć się nawet stworzona przez ciebie romantyczna atmosfera, dlatego przed randką zadbaj o odpowiednią higienę jamy ustnej. Pomoże ci w tym szczoteczka X Pro Digital marki Oclean, która dzięki innowacyjnej technologii skanuje w czasie rzeczywistym jamę ustną podczas mycia zębów. Po zakończonym szczotkowaniu na kolorowym ekranie zobaczysz raport ze szczotkowania w formie schematu zębów 3D, na którym czerwonym kolorem zaznaczone są niedokładnie doczyszczone miejsca. Szczoteczka sama zaproponuje dodatkowy cykl mycia, który pozwoli ci doczyścić pominięte obszary, a tym samym skutecznie usunąć osady zewnątrzpochodne oraz resztki jedzenia z nawet trudno dostępnych miejsc, a tym samym wyeliminować ryzyko nieświeżego oddechu. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że pocałunek będzie przyjemny dla twojego partnera, a ty nie będziesz musiał się niczym stresować. Dodatkową zaletą tego modelu jest długi czas pracy na baterii – nawet do 30 dni na jednym ładowaniu, a jej naładowanie do pełna zajmuje zaledwie 3 godziny. Nie musisz się więc obawiać, że szczoteczka rozładuje ci się tuż przed randką i nie będziesz mógł z niej skorzystać.

Bądź uważny na potrzeby partnera. Parafrazując słowa znanej piosenki „Całować każdy może”, nie ma bowiem jednego przepisu na udany pocałunek, czy jednej techniki, której wykorzystanie gwarantuje sukces. Każdy lubi coś innego, dlatego tak ważne jest, byś zwracał uwagę na potrzeby partnera i na bieżąco na nie reagował. Dzięki uważnej obserwacji szybko nauczysz się, co dla twojej drugiej połówki jest akceptowalne, a co nie, co lubi i na jak wiele możesz sobie pozwolić. Takie podejście ma jeszcze jedną zaletę. Kiedy twój partner zauważy, że liczysz się z jego potrzebami i zwracasz na nie uwagę, zyska do ciebie zaufanie, a wtedy jeszcze łatwiej będzie wam zrobić w relacji kolejny krok w stronę intymności. Warto dbać o to, aby każdy pocałunek był najpiękniejszy!