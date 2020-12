Od "W krzywym zwierciadle" minęło ponad 30 lat! Co dziś dzieje się z Griswoldami? 

"W krzywym zwierciadle: Witaj Święty Mikołaju!" to obok Kevina jeden z najpopularniejszych świątecznych filmów, przed którym co roku zasiadają całe rodziny. Rodzina Griswoldów nie raz przyprawiła nas nie tylko o salwy śmiechu, ale i łzy wzruszenia, jak wyglądają dziś odtwórcy głównych ról? Od premiery tego klasyka minęło ponad 30 lat, a niektórzy aktorzy zmienili się do tego stopnia, że ciężko rozpoznać ich w najnowszych produkcjach!

Pamiętasz rodzinę Griswoldów? Tak aktorzy zmienili się przez lata

W rolę Clarka Griswolda, który chciał zorganizować dla swojej rodziny idealne Boże Narodzenie i mimo prześladującego go pecha wciąż próbował udekorować dom i uratować święta, wcielił się aktor Chevy Chase. Dziś jeden z najbardziej utalentowanych amerykańskich komików ma już 77 lat i 66 ról na swoim koncie, gdzie w głowę rodziny Griswoldów wcielił się aż 6 razy, w tym ostatni raz w 2015 roku.

Warner Bros/Courtesy Everett Collection

Ellen Griswold grana przez Beverly D'Angelo widzom dała się poznać jako żona i mama o anielskiej cierpliwości. Poza aktorstwem gwiazda zasłynęła również jako piosenkarka i w listopadzie tego roku świętowała swoje 69 urodziny. Seria filmów "W krzywym zwierciadle" przyniosła jej ogromną popularność i choć dziś trudno ją zobaczyć na dużym ekranie, na swoim koncie ma cztery nominacje.

ONS.pl

Ogromnym zaskoczeniem dla fanów "W krzywym zwierciadle: Witaj Święty Mikołaju" może być aktor, który wcielił się w rolę Rusty'iego Griswolda. Patrząc na 14-letniego syna Ellen i Clarka trudno zorientować się, że tego samego aktora w dorosłej odsłonie oglądaliśmy w serialu, który ma widzów na całym świecie, a mowa o "Teorii wielkiego podrywu". Johnny Galecki ma dziś 45 lat a świąteczny klasyk był 6 filmem w jego karierze.

East News

Wciąż aktywna zawodowo pozostaje również Juliette Lewis, która ponad 30 lat temu wcieliła się w rolę Audrey Griswold. "W krzywym zwierciadle: Witaj Święty Mikołaju" był zaledwie trzecim filmem w karierze młodej aktorki, która dziś może pochwalić się 2 nominacjami i aż 10 statuetkami! Gwiazdę mogliśmy podziwiać również w takich filmach jak "Sierpień w hrabstwie Osage", "Od zmierzchu do świtu" czy "Co gryzie Gilberta Greape'a" oraz "Jak przetrwać w Nowym Jorku", gdzie zagrała u boku Leonardo DiCaprio.

East News

Po 30 latach obsada kultowego, świątecznego filmu ponownie się spotkała. Trzeba przyznać, że najmłodsi członkowie rodziny Griswoldów naprawdę wyrośli! Twoim zdaniem bardzo się zmienili? Rozpoznałaś aktorów w innych, popularnych filmach i serialach?