Bijący rekordy popularności dokument Netflixa "Oszust z Tindera" odmienił życie Piotra, którego Simon Leviev zatrudnił w roli ochroniarza. Polak stał się niedawno medialną osobą, ale - jak sam zaznaczył - nie prosił się o taką popularność i zamierza jeszcze obszerniej wypowiedzieć się na temat produkcji, która pojawiła się na amerykańskiej platformie streamingowej. Piotr zgodził się na rozmowę z naszą reporterką. Podczas wywiadu opowiedział, dlaczego nie utrzymuje już kontaktu ze swoim niesławnym pracodawcą i jak zareagował, gdy po raz pierwszy zobaczył siebie w dokumencie.

Dokument "Oszust z Tindera", który pojawił się na Netfliksie na początku lutego, nadal wzbudza wielkie emocje. Duże zainteresowanie wzbudził polski wątek produkcji, który sprawił, że Piotr (ochroniarz Simona Levieva) z dnia na dzień stał się medialną osobą. Od niedawna zaczyna być także obecny w rodzimym show-biznesie dzięki relacji z popularnym aktorem. Antoni Królikowski opowiedział o znajomości z ochroniarzem "Oszusta z Tindera", wraz z którym wziął ostatnio udział w charytatywnym wydarzeniu, poświęconym uchodźcom z Ukrainy. Z kolei Piotr w rozmowie z naszą reporterką opowiedział, co poczuł po premierze filmu.

- Ciężko, ciężko faktycznie. Dokładnie było tak, że wróciłem do domu, odpalam Netfliksa, którego bardzo lubię i nagle widzę dokument "Oszust z tindera". Wchodzę, patrzę, a tam jestem ja. Usiadłem na tej kanapie i mówię: "What the fu*k" - zdradził w wywiadzie.