Szczyt NATO w Warszawie zaczął się już w czwartek. W szczycie udział bierze między innymi prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Gdzie Obama będzie spał? Co będzie jadł? Jaką limuzyną będzie się poruszał po Warszawie?

Odpowiedzi na te pytania nie są wcale takie proste - większość szczegółów nie jest ujawniana - wszystko ze względów bezpieczeństwa. Wszelkie sprawy związane z przybyciem Obamy do Warszawy zostały ustalone już kilka miesięcy przed szczytem, a doprecyzowywane były na kilka dni przed.

Po pierwsze, wiadomo że Obama porusza się po stolicy w swojej limuzynie - Cadillacu One - nazywanej uroczo "bestią”. Auto transportowane jest specjalnym samolotem. "Bestia" waży osiem ton i zużywa 30 litrów paliwa na 100 km.

Cadillac One to samochód, wokół którego narosło wiele mitów. To efekt między innymi tego, że wiele elementów jego konstrukcji jest nadal owianych tajemnicą. Wiemy tylko to, co od czasu do czasu ujawnia Secret Service - powiedział ekspert do spraw terroryzmu Krzysztof Liedel z Collegium Civitas.