Kto z nas nie kocha zwierzaków? Każdy właściciel czworonoga potwierdzi, że ich pupil to najlepsze, co ich w życiu spotkało! Psy i koty są z nami w gorsze dni, ale i zarażają swoją radością. Życie bez nich byłoby o wiele smutniejsze, dlatego trzeba o nie odpowiednio dbać! Co jest kluczowe dla ich zdrowia? Regularne wizyty u weterynarza, ruch i mądra dieta. Jedzenie jest „paliwem”, które dostarcza energii i wpływa bezpośrednio na kondycję zwierzaków. Jaką karmę najlepiej wybrać? Oczywiście z najlepszych składników i dostosowaną do potrzeb psa lub kota. W końcu każdy pupil jest inny – jeden może nie tolerować wołowiny, a inny kurczaka. Wielkość psa także ma znaczenie – małe rasy mają bardziej wrażliwe żołądki. Idealna karma zawiera również wszystkie niezbędne witaminy i minerały. Dodatkowo nie powinny się w niej znaleźć sztuczne barwniki, wzmacniacze smaku czy konserwanty. Marką, która nie tylko spełnia te wszystkie wymagania, ale jest również ekologiczna i dba o środowisko, jest Butcher’s. Ostatnio mieliśmy przyjemność porozmawiać z Pat Romanek, członkinią zarządu Butcher’s, o odpowiedniej diecie zwierząt i produkcji BIO żywności.

Czym wyróżnia się Butcher's Pet Care na tle innych firm?

Jesteśmy rodzinną firmą o brytyjskich korzeniach sięgających lat 50. Wywodzimy się z najlepszych tradycji farmerskich. Biznes związany z żywnością dla psów i kotów został zapoczątkowany przez Grahama Bakera. Owocem tej działalności było założenie firmy Butcher’s w 1987 roku. Już od samego początku jej celem było tworzenie najwyższej jakości, naturalnych karm dla psów i kotów. Dzisiaj jesteśmy marką numer 2 na rynku brytyjskim, a nasi czworonożni klienci uwielbiają nas na całym świecie! W ofercie znajdują się karmy premium zarówno dla psów, jak i kotów, z wysokiej jakości składników, bez sztucznych barwników, konserwantów czy wzmacniaczy smaku i zapachu. Mamy produkty dopasowane do potrzeb poszczególnych pupili, a także linię Superfoods czy linię produktów BIO. Oferujemy wyjątkową jakość na rynku spożywczym.

Czy trend BIO i zero waste to chwilowa moda?

Ta moda nie przeminie! Im bardziej jesteśmy świadomi naszych potrzeb i tego, co jest dla nas zdrowe, tym bardziej będziemy zwracać uwagę na to, co jedzą nasi milusińscy. To nie wszystko, dla coraz większej liczby osób, ważne jest, żeby zakup produktów nie wpływał negatywnie na środowisko. Chcą być odpowiedzialnymi konsumentami i szukają firm, które im to umożliwią. A my jesteśmy jedną z nich. Dlatego nasza spółka w Wielkiej Brytanii zrezygnowała ze zbiorczych opakowań plastikowych, a karmy spakowane są w kartony z recyklingu. Brytyjska fabryka dysponuje najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi i ekologicznymi. Wykorzystywane są w niej, m.in. systemy do odzysku wody deszczowej i ciepła, systemy solarne, własny system oczyszczania ścieków, czy system generujący znaczny spadek emisji CO2.

Co to oznacza, że produkt jest BIO?

Produkt BIO oznacza, że surowce pochodzą wyłącznie z regionalnych gospodarstw rolnych, które posiadają certyfikat produkcji ekologicznej. Podlegają bardzo restrykcyjnym zasadom kontroli, w tym minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Receptury Butcher’s zawierają wszystkie niezbędne witaminy i minerały, których pies czy kot potrzebuje. Dodatkowo nie znajdziemy w nich sztucznych barwników, wzmacniaczy smaku, konserwantów. Są bez glutenu i zbóż. Mają tylko składniki organiczne, pochodzące z ekologicznym certyfikowanych hodowli, z dodatkiem certyfikowanych witamin i minerałów.

Jaka jest zaleta produktów BIO?

Ich produkcja jest mniej szkodliwa dla środowiska, a sama karma jeszcze bardziej bezpieczna i zdrowa dla czworonogów. Co więcej, dzięki przejrzystemu łańcuchowi dostaw i produkcji każdego składnika, możemy być w 100% pewni o bezpieczeństwie produktów.

Kupowanie produktów ekologicznych to moda, czy konieczność?

Żyjemy w czasach coraz większej świadomości ekologii. Sama zwracam uwagę na to, co kupuję i jem. Szukam produktów zdrowych z tzw. minimalnym składem. Robię zakupy u znanych mi sprzedawców. Wierzę, że pomaga to nie tylko naszemu środowisku, ale i zdrowiu. Myślę, że nie jestem jedyna i coraz więcej osób chce żyć eko. Nasi pupile również :)

Czy w planach macie wejście na rynek z czymś zupełnie nowym?

Chcemy być bliżej naszych klientów i ich potrzeb, dlatego będziemy rozwijać linię produktów BIO o produkty jednoproteinowe, szczególnie polecane dla alergików. Ten produkt zachwyci największych czworonożnych smakoszy!

Karma dla psów Butcher's

Produkty Butcher’s to kompletna karma dla psów, odpowiadająca wymaganiom psów różnej wielkości i w różnym wieku. Wysoka zawartość mięsa oraz wysokiej jakości receptura sprawia, iż produkt stanowi zdrowe, naturalne oraz kompletne źródło składników odżywczych dla twojego pupila.

Jakie linie mokrej karmy bezglutenowej dla psa oferuje Butcher’s?

BUTCHER’S BIO FOODS

Certyfikowana karma przygotowana z organicznych składników, odpowiedzialnie wyhodowanych w naturalnym środowisku, wolna od antybiotyków i herbicydów, co jest gwarancją zdrowej i zgodnej z naturą diety twojego pupila.

BUTCHER’S ORGANIC

Linia pełnoporcjowych karm funkcjonalnych przygotowanych z najwyższej jakości składników organicznych. Unikalne receptury odpowiadające na konkretne, specyficzne potrzeby pupila.

BUTCHER’S SUPER FOODS

Wyjątkowo smaczna karma z flaczkami lub warzywami – naturalnymi pełnowartościowymi produktami w diecie psa. Bogata w ważne dla zdrowia twojego pupila składniki odżywcze – wysokojakościowe białko, witaminy, minerały, kwasy Omega 3 i 6 oraz błonnik.

BUTCHER’S KARMA FUNKCJONALNA

Linia funkcjonalnych, pełnoporcjowych karm mokrych dopasowanych do zróżnicowanych potrzeb każdego psa. Kompletne codzienne żywienie pupila, dzięki któremu na długo zachowa zdrowie i witalność.

BUTCHER’S PRO SERIES

Linia produktów premium odpowiadających na specyficzne potrzeby psów ras małych. Dzięki zawartości unikalnych składników pomaga utrzymać witalność nawet najmniejszych milusińskich.

BUTCHER’S NATURAL&HEALTHY

Najwyższej jakości składniki to klucz do zdrowia i dobrego samopoczucia twojego psa – z tego przekonania powstała linia Natural&Healthy, czyli pyszny, pełnoporcjowy pokarm do codziennego żywienia nawet najbardziej wymagających psów.

Karma dla kotów Butcher's

Marka Butcher's oferuje również mokrą karmę bezglutenową dla kotów, odpowiadająca wymaganiom kotów różnej wielkości i w różnym wieku. Dzięki wysokiej zawartości mięsa oraz recepturze bezglutenowej sprawia, że produkt jest zdrowym, naturalnym oraz kompletnym źródłem składników odżywczych.

Jakie linie mokrych karm bezglutenowych oferuje Butcher’s?

BUTCHER’S BIO FOODS

Certyfikowana karma przygotowana z organicznych składników, odpowiedzialnie wyhodowanych w naturalnym środowisku bez antybiotyków i herbicydów, co jest gwarancją zdrowej i zgodnej z naturą diety Twojego kota.

BUTCHER’S ORGANIC

Linia pełnoporcjowych karm funkcjonalnych przygotowanych z najwyższej jakości składników organicznych. Unikalne receptury odpowiadające na konkretne, specyficzne potrzeby pupila, dzięki którym zatrzyma zdrowie i witalność na dłużej.

BUTCHER’S DELICIOUS DINNERS

Wyrafinowane posiłki trafiające w gusta najbardziej wymagających kotów. Receptury bogate w mięso i świeże składniki, które każdego dnia dostarczają twojemu pupilowi niezbędnej porcji witamin i minerałów.

BUTCHER’S FUNCTIONAL

Linia funkcjonalnych, pełnoporcjowych karm mokrych dostosowanych do zróżnicowanych, specyficznych potrzeb kotów. Kompletne codzienne żywienie kota, dzięki któremu na długo zachowa zdrowie i witalność.

BUTCHER’S NATURAL&HEALTHY

Najwyższej jakości składniki to klucz do zdrowia i dobrego samopoczucia twojego kota – z tego przekonania powstała linia Natural&Healthy, czyli smakowite, pełnoporcjowe karmy do codziennego żywienia nawet najbardziej wymagających czworonożnych koneserów.

