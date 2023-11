Agnieszka Chylińska po 25 latach pracy na scenie postanowiła, że w jubileuszowym roku będzie robić tylko to, co kocha. A kocha pisać! Będąc małą dziewczynką Agnieszka Chylińska marzyła o tym, że zostanie pisarką. Jednak potem jej losy potoczyły się w innym kierunku.

Poprzednie trzy części przygód jej małej bohaterki rozeszły się w nakładzie blisko pół miliona egzemplarzy i zyskały status bestsellerów! Pierwszymi recenzentami najnowszej odsłony cyklu, zatytułowanej „Zezia i bunt na statku”, zostały tradycyjnie dzieci piosenkarki: 13-letni Ryszard, 8-letnia Estera i 6-letnia Krystyna.

Czytałam im każdą część „Zezi”! Zawsze drżę, co powiedzą. Staram się dyskretnie konkurować z „Shimmer i Shine” oraz „Psim patrolem” ", śmieje się artystka.

Chylińska napisze książkę dla dorosłych?

Zaczęłam już ją pisać, ale jest to dla mnie ogromne wyzwanie. Dla dzieci pisze mi się zdecydowanie łatwiej. Może chodzi o prostolinijność i to, że nigdy nie zostałam za te książki skrytykowana? Świat dorosłych to wieczne oceny, kręcenie nosem i krytyka. Świat dzieci jest mi bliższy. Pewnie w środku pozostałam takim dzieciakiem, który pragnie akceptacji, a nie wiecznej krytyki?", dodaje Agnieszka Chylińska.