Reklama

O konflikcie Roberta Lewandowskiego i Kuby Błaszczykowskiego media plotkują już od kilku lat. I chociaż sami piłkarze twierdzą, że już dawno wszystko sobie wyjaśnili, to do tej pory w zasadzie nikt nie wiedział, co tak naprawdę ich poróżniło. Ostatnio okazało się, że jeszcze w 2010 roku Roberta i Kubę łączyły bardzo dobre relacje - razem m.in. spędzali święta. Później, niestety wydarzyło się coś, o czym najwyraźniej do tej pory nie potrafią zapomnieć. Jak rozpoczął się konflikt Roberta Lewandowskiego i Kuby Błaszczykowskiego? Zobaczcie sami nasze wideo.

Zobacz także: To najbardziej tajemnicza polska WAG. Kim jest żona Kuby Błaszczykowskiego?

Co wiemy o konflikcie Roberta Lewandowskiego i Kuby Błaszczykowskiego?

East News

Reklama

Chcesz raz dziennie dostawać od nas informacje na Facebook Messengera na temat tego co się dzieje u Twoich ulubionych aktorów i artystów? Wystarczy, że klikniesz w ten link.