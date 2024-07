Nowe trendy w modzie to także nowe trendy w makijażu. Naszą uwagę przykuł szczególnie make up modelek na pokazie Ermanno Screvino. Mocna kreska na dolnej powiece świetnie podkreśla powiekę i nadaje oryginalnego looku.

Tym razem odzwyczajamy się od malowania kreski na górnej powiece. Teraz podkreślamy dolną i to ekstremalnie! Jak to zrobić? Przede wszystkim zadbaj o gładką cerę. Mocny makijaż oczu aż się prosi by skóra była idealna. Na krem nawilżający nałóż wygładzającą bazę i podkład. Jeśli masz widoczne cienie pod oczami dobrze zamaskuj je korektorem w przeciwnym razie ciemna kreska sprawi, że będziesz wyglądała na zmęczoną.

Górną powiekę lekko przypudruj, albo nałóż na nią cielisty cień. Pamiętaj, by nie był błyszczący, w tym makijażu pierwsze skrzypce gra bowiem tylko druga część oka. Wewnętrzną stronę dolnej powieki pomaluj czarną kredką. To samo zrób pod rzęsami wyciągając kreskę w kierunku skroni. Możesz użyć także eyelinera. Następnie użyj ciemny cień rozcierając go szerszym pasmem. Mocno wytuszuj rzęsy.

Należy pamiętać, że taka kreska najlepiej wygląda solo. Dlatego policzki muśnij delikatnie jasnym różem. Usta nawilż jedynie balsamem, bądź użyj jasnej pomadki.

Do dzieła!

Na zdjęciu: tusz do rzęs Clinique High Impact 109 zł, cień do powiek L'oreal Color Infaillible ETERNAL BLACK 29 zł, tusz do rzęs Lash Architect 4D L'oreal 59zł, kredka od oczu Contour Khol L'oreal, eyeliner Superliner Duo L'oreal 39 zł



