Ewa Farna to bez wątpienia jedna z największych i najbardziej zapracowanych gwiazd młodego pokolenia, zarówno w Polsce jak i w Czechach. Wokalistka ma na swoim koncie kilka świetnie przyjętych płyt, teledyski których odsłony liczone są w milionach, a także udział w dwóch dużych formatach telewizyjnych, gdzie zasiadała za stołem jurorskim. W polskim "X-Factor" to właśnie ona wzbudzała najwięcej emocji, zostawiając w cieniu pozostałych jurorów, a czasami nawet uczestników. Przypomnijmy: Ewa Farna największą ozdobą show. Pojawiła się w kontrowersyjnej stylizacji

Wakacje i przerwę od pracy w telewizji, Ewa poświęciła na nagrywanie czeskiej wersji ostatniej płyty. Niedawno wydała teledysk do "Tajnej misji", który promuje wydawnictwo w Polsce, a przed kilkoma godzinami światło dzienne ujrzał klip do "Leporelo". Klip wydano z myślą o naszych sąsiadach, ale jak to bywa w przypadku Farnej - na pewno odniesie on sukces również u nas, zwłaszcza, że wokalistka prezentuje się w nim fantastycznie. Coraz szczuplejsze ciało podkreśla piękna sukienka, a Ewa wciela się w rolę... gwiazdy show-biznesu.

