Premiera najnowszej płyty Britney Spears "Femme Fatale" odbyła się kilka dni temu, dokładnie 28 marca. Na razie krążek zbiera pozytywne recenzje, a do sieci trafił właśnie najnowszy teledysk do piosenki "Till the World Ends". Za jego produkcje odpowiada słynny Ray Kay. Artystce tak spodobała się współpraca z tym producentem, że również następne teledyski chce wyprodukować pod jego okiem.

Zobaczcie, co Britney chciałaby zrobić tuż przed końcem świata! Też macie podobną wizję?

