Mocny jak prawdziwy samochód sportowy, wszechstronny jak tradycyjny SUV – od teraz topową odmianą T-Roca jest wersja R. Volkswagen potrafi dokonać niemożliwego i stworzyć samochód, który łączy ze sobą sportowy charakter, 300 KM, bezpieczeństwo oraz łatwość kierowania pojazdem. T-Roc R to nowoczesny mocarz!

Nowe funkcjonalności T-Roc R

Co jest wyjątkowego w T-Roc R? Po pierwsze, najnowocześniejszy dwulitrowy silnik TSI, który zapewnia niezwykłe możliwości. Po drugie, silnik o mocy aż 300 KM! Dzięki niemu kompaktowy crossover przyspiesza do 100 km/h tylko w 4,8 sekundy i bez problemu osiąga prędkość maksymalną, wynoszącą aż 250 km/h. To nie wszystko. Nowy model Volkswagena poradzi sobie w każdej sytuacji na drodze, ponieważ dzięki turbodoładowaniu i bezpośredniemu wytryskowi paliwa, dysponuje ogromnym zapasem siły napędowej. Nie musisz martwić się o bezpieczeństwo podczas hamowania - skuteczny układ hamulcowy nie zawiedzie cię w żadnej sytuacji! Dodatkowo, standardowy system kontroli startu, tzw. Launch Control, zapewnia idealne przyspieszenie samochodu na każdej nawierzchni. T-Roc R pokochają również miłośnicy dynamicznej jazdy. Jeśli tylko zapragną bardziej „poszaleć”, istnieje możliwość dezaktywacji elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy (ESC). Co więcej, napęd na cztery koła 4MOTION zapewnia najlepszą możliwą przyczepność w każdych warunkach, np. na mokrej nawierzchni oraz podczas jazdy w trudnym terenie.

Sportowa sylwetka T-Roc R

Zderzaki w sportowym stylu, wloty powietrza z czarnymi „płetwami” i logo R na czarnej osłonie chłodnicy – to detale zarezerwowane wyłącznie dla modeli przygotowanych przez dział Volkswagen R. Reflektory LED nie tylko gwarantują idealne oświetlenie drogi, ale i doskonałą widoczność T-Roca R dla innych kierowców. Światła do jazdy dziennej LED umieszczono pionowo w zderzaku, który zaprojektowano wyłącznie na potrzeby wersji R. Już to sprawia, że T-Roca R nie da się pomylić z żadną inną odmianą kompaktowego SUV-a! Dodatkowo osłony tylnych lamp LED mają ciemnoczerwony kolor, typowy dla modeli w wersji R.

Dopasowana kierownica dla każdego kierowcy

T-Roc R jest designerskim samochodem w każdym calu. Wielofunkcyjna, sportowa kierownica została pokryta skórą, a jej dolna część spłaszczona. Szew w kolorze Crystal Grey i logo R sprawiają, że natychmiast przykuwa uwagę! Kierownica doskonale leży w dłoniach i zapewnia użytkownikowi samochodu bardzo dobrą kontrolę nad samochodem. Zmienne przełożenie przekładni kierowniczej gwarantuje błyskawiczną reakcję kół, niezależnie od prędkości jazdy i kąta obrotu kierownicy. W połączeniu z obniżonym zawieszeniem i amortyzatorami o regulowanej sile tłumienia, zwiększa się dynamika jazdy na krętych drogach, a parkowanie i manewrowanie staje się przyjemne i proste.

Multimedialne funkcje T-Roc R

T-Roc R jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie modeli Volkswagena. Jednak idzie to w parze z wygodą użytkownika i funkcjonalnością samochodu. 8-calowy ekran dotykowy TFT, który z wyglądu przypomina tablet, można sparować ze smartfonem w kilka sekund. Jeśli tylko zapragniemy, wybrane aplikacje systemów Android i iOS mogą być wyświetlane na dużym ekranie i obsługiwane za pomocą funkcji App-Connect. Dotyczy to również takich elementów, jak książka telefoniczna, listy odtwarzania i pozycje kalendarza. Padła ci bateria w telefonie? Od teraz nie jest to problem! Interfejs telefonu komórkowego Comfort umożliwia bezprzewodowe ładowanie smartfona. Za pomocą Wi-Fi możemy połączyć również tablety i iPady z systemem multimedialnym T-Roca R.

Systemy asystujące Volkswagen

Podobnie jak wszystkie wersje T-Roca, również topowa odmiana R jest wyposażona w najnowocześniejsze systemy asystujące. Należą do nich seryjny system ostrzegania kierowcy przed niebezpieczeństwem i automatyczna usługa połączeń alarmowych. Nie zabrakło również asystenta ruszania pod górę i kontrola zjazdu ze wzniesienia. Możemy również dokupić dodatkowe systemy asystujące, które sprawią, że nasz T-Roc R będzie jeszcze bezpieczniejszy. Należą do nich: adaptacyjny tempomat z funkcją stop & go, asystent jazdy w korku, system ostrzegania o ruchu drogowym z tyłu pojazdu, system utrzymywania pasa ruchu, system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach bocznych i układ monitorowania przestrzeni przed autem z funkcją awaryjnego hamowania.

Szukasz samochodu, który dostarczy ci wyjątkowych emocji i sprawi, że każda podróż będzie niezwykła? Postaw na T-Roc R i dołącz do grona posiadaczy najbardziej dynamicznego modelu Volkswagena! Poczuj się jak zawodowy kierowca i pozwól sobie na odrobinę szaleństwa za kółkiem.

Gotowy na przejażdżkę?

