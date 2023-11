Kreatywność to cecha, która sprawia, że nasz świat idzie do przodu. To właśnie dzięki ludziom, którzy nie boją się być sobą i wdrażać innowacyjne pomysły, nasza cywilizacja rozwija się. Dlatego marka OPPO postanowiła wspierać wszystkie kreatywne osoby oraz dać im możliwość do zaprezentowania się szerszej publice. Uwielbiasz robić zdjęcia telefonem, a twoi znajomi są zawsze pod ich wrażeniem? Uchodzisz za naczelnego rodzinnego fotografa? Potrafisz dostrzec detale, interesujący kontrast lub uchwycić niepowtarzalny moment? Jeśli tak, koniecznie weź udział w konkursie fotograficznym marki OPPO. Do wygrania są naprawdę niesamowite nagrody, w tym nawet 7,5 tysiąca dolarów!

Reklama

Wygraj wyjątkowe nagrody w konkursie OPPO

Zgłoszenia są przyjmowane w 5 kategoriach (twoja kreatywność, twoi ludzie, twoja noc, twoja perspektywa, twój świat), jednak przyznawane będą przez OPPO oraz grupę otwartą. Nagroda zostanie wybrana w oparciu o kreatywność/ tzw. „story behind”, łącznie przyznanych zostanie aż 20 nagród. Główna nagroda to 7,5 tysięcy dolarów, którą otrzymają dwie osoby (jedna od OPPO, a druga od grupy otwartej)! Zwycięzca w danej kategorii tematach (twoja kreatywność, twoi ludzie, twoja noc, twoja perspektywa, twój świat) otrzyma 1,500 dolarów. W każdej kategorii wygrywają dwie osoby (jedna nagroda zostanie przyznana przez OPPO, a druga przez grupę otwartą). Nagroda specjalna dla 5 osób to smartphone OPPO.

Adobe Stock

Nowość od OPPO

OPPO od wprowadzenia na rynek swojego pierwszego smartfonu w 2008 r., nieustannie koncentruje się na jak najlepszym połączeniu najlepszego designu i przełomowych technologii. Nie każdy wie, że to właśnie OPPO zapoczątkowało erę zdjęć „selfie” oraz była pierwszą marką, która wprowadziła smartfony z przednimi aparatami 5MP i 16MP, a później także z obrotowym modułem obiektywu, funkcją Ultra HD oraz technologią 5x Dual Camera Zoom. Ostatnią nowością od OPPO jest smartfon RENO, który został wyposażony w dziesięciokrotny hybrydowy zoom. Oprócz zaawansowanych aparatów, które pozwalają rozwinąć skrzydła fanom fotografii mobilnej, OPPO Reno 10x zoom zachwyca wyjątkowym wzornictwem. To już kolejny smartfon producenta, w którym zastosowano wysuwany moduł kamery przedniej, dzięki temu można cieszyć się pełnym, wysokiej jakości ekranem – bez wcięć i innych elementów zaburzających jego powierzchnię.

Mat.prasowe

Najlepszy aparat fotograficzny w smartphonie

OPPO Reno 10x zoom to smartfon, który otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości. Dzięki zastosowaniu trójsoczewkowego systemu, który składa się z trzech kamer (głównej 48 Mpx, ultraszerokokątnej 8 Mpx i teleobiektywu 13 Mp), możemy uchwycić na zdjęciach to, co z pozoru nieosiągalne i w doskonałej jakości. Ich inteligentne współdziałanie pozwala cieszyć się szczegółami nawet na dziesięciokrotnie przybliżonym kadrze. Przy tak dużym zoomie ciężko jest zachować pełną stabilność obrazu, dlatego OPPO wyposażyło swój nowy model w udoskonalony system OIS, który kompensuje drżenie rąk, dając czysty i dobrej jakości obraz.

Adobe Stock

Tryb do fotografii nocnych

Reno 10x zoom posiada także dedykowany tryb do fotografii nocnych. Tryb Ultra Night oddaje szczegóły na zdjęciu nawet w bardzo trudnych warunkach oświetleniowych. Dodano także nową funkcję – optymalizację portretów SI, która pozwala na rozróżnienie obiektów, ludzi i tła na zdjęciach wykonanych nocą. OPPO Reno to także wysokiej jakości, profesjonalne portrety – w ustawieniach aparatu dostępnych jest aż 5 stylowych ustawień rozmycia, filtr upiększający SI oraz tryb Dazzle Color, który dostosowuje barwy na fotografii tak, by były jednocześnie niezwykle żywe i bliskie rzeczywistości.

System chłodzący w OPPO Reno 10x Zoom

Reno 10x Zoom został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 855 oraz 8GB RAM pamięci, dzięki nim temu możemy korzystać z wielu aplikacji jednocześnie, oglądanie filmów, szybkie wysyłanie wiadomości czy mobilne granie. Osoby, które tak intensywnie używają smartfonu na pewno docenią system chłodzący zastosowany w OPPO Reno 10x zoom, który jest w stanie obniżyć temperaturę pracy urządzenia nawet o 13% względem dotychczas stosowanych rozwiązań.

Adobe Stock

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki OPPO