Buty na wiosnę i lato powinny być miłą odmianą po miesiącach, które spędziliśmy w ciężkich botkach. Przełam rutynę i wkrocz w wiosenne dni z energią! Marka Caprice, wraz z jej ambasadorką Adą Fijał, zachęca do porzucenia nudy i wyboru odważnych modeli butów, które podkreślą letnie stylizacje. Jakie będą najlepsze? Wybraliśmy must have, które powinny znaleźć się w każdej szafie. Ada Fijał ma wśród nich swoich ulubieńców ;)

Szpilki

Wydaje ci się, że to niemożliwe, by szpilki były wygodne? Marka Caprice wyjątkowo troskliwie dba o swoje Klientki! Szpilki wykonane są ze skóry naturalnej, która jest miękka i idealnie dopasowuje się do stopy. Wybrane modele mają system antiShokk tłumiący wstrząsy, co zmniejsza stukot powodowany przez obcasy, oraz odciąża kręgosłup i miednicę. To rozwiązanie zapewni każdej kobiecie lepsze samopoczucie.

Wzorzysty model wybrany przez Adę Fijał to świetny dodatek do klasycznych, jak i bardziej odważnych stylizacji. Łącz je z beżami i czernią na oficjalnych spotkaniach, a wieczorami zaszalej z kolorem!

Sneakersy

Lekkie jak chmurka i o niebanalnym designie – takie właśnie są sneakersy Caprice. Buty są bardzo wygodne i nadają się na lato dzięki systemowi „walking on air”. Tylko 30% powierzchni stopy ma bezpośredni kontakt z wkładką, reszta pozostaje „zawieszona” w powietrzu. System onAIR gwarantuje komfortowe i suche chodzenie w każdej temperaturze i idealnie nadają się na lato.

Ada wybrała model z ozdobnymi kryształkami, który świetnie wygląda nie tylko do sportowych stylizacji. Śmiało możesz łączyć go z sukienką lub garniturem, tworząc zestaw w stylu street style!

Sportowe slip ony

Kompromis pomiędzy modą a wygodą? Teraz nie musisz wybierać! Kolejna propozycja Caprice na sezon wiosna/lato 2021 to oryginalne slip ony w sportowym stylu. Buty są komfortowe, a jednocześnie zgodne z najnowszymi trendami. Stanowią świetną bazę do stworzenia casualowej stylizacji z nutką szaleństwa.

Ada połączyła je z oversize'ową marynarką i spodenkami z mankietem w kolorze zgaszonej pomarańczy. Żółty energetyczny odcień świetnie podkręca całość!

Podobają ci się stylizacje Ady Fijał z marką Caprice? Możesz zrobić to samo! Te i wiele innych modeli znajdziesz na stronie marki.

