Kultowy program Dance Moms powraca 13 lipca! Tym razem zespół Abby Lee Dance Company tworzą nowe dziewczynki, które dotychczas oglądały Dance Moms jedynie w telewizji. Czy będą miały w sobie tyle pasji i wytrwałości, by doskonalić swój taniec pod okiem Abby? I, co ważniejsze, czy ich matki to wytrzymają?

Premierę 8. sezonu Dance Moms Telewizja Lifetime celebruje wyjątkowym konkursem #jestemdancemom, w którym rodzice mogą zaprezentować taneczną pasję swoich dzieci. Autorzy nagrania video, którzy najlepiej uchwycą dziecięcą radość z tańczenia i opublikują je na Facebooku lub Instagramie, będą mieli szansę wygrać wakacyjny weekend w Energylandii. Więcej informacji o konkursie znajdziecie pod adresem: www.lifetimetv.pl.

Przygotujcie się na prawdziwe emocje!

Co wydarzy się w nowym sezonie programu Dance Moms?

Abby Lee Miller wiele przeszła, by ponownie uczyć dzieci tańca. Instruktorka pokonała rzadką chorobę i wraca do swojego studio w Pittsburghu, gdzie przed laty rozpoczęła się jej telewizyjna kariera. W najnowszych odcinkach programu Dance Moms poznamy zupełnie nowy zespół młodych tancerek oraz ich mamy, które nie cofną się przed niczym, aby pomóc swoim córkom odnieść sukces w pełnym blichtru, ale także poświęcenia świecie tańca. Szybko jednak przekonają się, że udział w ich ukochanym programie telewizyjnym oznacza coś zupełnie innego, niż się spodziewały.

Abby Lee Miller znana jest ze swojego bezkompromisowego podejścia i rewelacyjnych wyników. Jednak czy wygrana w najważniejszych amerykańskich konkursach tanecznych jest warta poddania się nieraz brutalnym metodom, jakie stosuje? A może poważna choroba i dramatyczne przeżycia ostatnich lat sprawiły, że despotyczna Abby odnajdzie w sobie trochę więcej współczucia?

Najnowszy sezon to także kolejna porcja zachwycającej choreografii, kostiumów i aranżacji, czyli wszystkiego co tworzy magiczny świat tańca. Czy Abby nadal potrafi olśniewać publiczność i doprowadzić swój zespół do zwycięstwa? Seria 8. odpowie na od dawna zadawane pytania - co tak naprawdę dzieje się za kulisami szybko rozwijającego się i kontrowersyjnego świata tanecznej rywalizacji i czy dzieci pochłonięte przez presję wytrzymają presję Abby i swoich matek?

Tego dowiemy się już wkrótce!

DANCE MOMS I Nowy sezon w soboty, od 13 lipca o 18:00 w Lifetime

Materiał powstał we współpracy z telewizją Lifetime.