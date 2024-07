Robert Lewandowski zajął 12. miejsce w rankingu FIFA! Wyniki "The Best FIFA Football Awards" ogłoszono podczas gali w Zurychu, a szczegóły opublikowano potem na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej. W tegorocznym plebiscycie pierwsze miejsce zajął Cristiano Ronaldo, a na drugim miejscu znalazł się Leo Messi. Trzecie z kolei zajął Francuz Antoine Griezmann z Atletico Madryt.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 15.0px Times; color: #15181b; -webkit-text-stroke: #15181b}

span.s1 {font-kerning: none}

Reklama

Warto przypomnieć, że Robert Lewandowski w zeszłym roku uplasował się na czwartym miejscu, więc 12.miejsce w tym roku raczej nie można uznać za sukces.

Plebiscyt FIFA na najlepszego piłkarza roku 2016

Przy wyborze najlepszego piłkarza FIFA głosowali trenerzy i kapitanowie wszystkich reprezentacji, a drugą połowę stanowiły głosy internautów oraz wybranych dziennikarzy. Selekcjoner reprezentacji Adam Nawałka na pierwszym miejscu umieścił Roberta Lewandowskiego, na drugim Griezmanna, a na trzecim Manuela Neuera z Bayernu Monachium. Robert Lewandowski z kolei zagłosował na Neuera, Garetha Bale'a i Cristiano Ronaldo. Jak wygląda cały ranking?

Zobacz także

1. Cristiano Ronaldo (Real Madryt)

2. Lionel Messi (Argentyna/ Barcelona)

3. Antoine Griezmann (Atletico Madryt)

4. Naymar (Brazylia/Barcelona)

5. Luis Suarez (Urugwaj/Barcelona)

6. Gareth Bale (Real Madryt)

7. Riyad Mahrez (Leicester City)

8. Gianluigi Buffon (Juventus Turyn)

9. Andres Iniesta (Hiszpania/Barcelona)

10. Toni Kroos (Real Madryt)

11. Alexis Sanchez (Arsena Londyn)

12. Robert Lewandowski (Bayern Monachium)

Zobacz: Anna Lewandowska pogratulowała Robertowi Lewandowskiemu i napisała "Aniołki Lewego"

Robert Lewandowski zajął 12. miejsce w rankingu FIFA

East News

Plebiscyt wygrał Cristiano Ronaldo

Instagram Cristiano Ronaldo

Reklama



p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 24.0px 'Helvetica Neue'; -webkit-text-stroke: #000000}

span.s1 {font-kerning: none}