Gładka cera, bez niedoskonałości, przebarwień i drobnych zmarszczek to efekt, który osiągamy na zdjęciu, stosując specjalne filtry. Ale czy bez nich naprawdę możemy cieszyć się idealną cerą? Oczywiście, wystarczy kilka kropel rozświetlającego fluidu Cashmere Moon Blink, by również w realu osiągnąć wymarzony efekt.

Cashmere jest marką, która dobrze wie, jak tworzyć kosmetyki do makijażu, by cera była gładka, zadbana i miękka, wręcz kaszmirowa w dotyku. Od lat komponuje wysokiej klasy bazy pod makijaż, fluidy i korektory, oparte na nowoczesnych recepturach. Rozświetlający fluid Cashmere Illuminated Make-up jest najnowszym osiągnięciem marki, efektem wielu lat doświadczeń. Można powiedzieć krótko – ten kosmetyk to strzał w dziesiątkę!

Czego wymagamy od idealnego fluidu?

Przede wszystkim by tworzył efekt nieskazitelnie gładkiej i lśniącej skóry, by dokładnie maskował niedoskonałości, by był trwały i nie powodował efektu maski. Dobrze wiemy, jak trudno znaleźć kosmetyk, który spełniałby te wszystkie oczekiwania. Iluminated Make-Up Moon Blink marki Cashmere daje nam wszystko to, czego oczekujemy od fluidu. Jest po prostu doskonały.

Formuła fluidu zawiera mineralny pył z kamienia księżycowego – Moon Blink. To właśnie on gra światłem na powierzchni skóry, przez co widocznie ją rozjaśnia. Ten niemal magiczny składnik retuszuje wszelkie niedoskonałości i maskuje zmarszczki, sprawia też, że pory stają mniej widoczne, a cera wygląda naprawdę świeżo i zdrowo, jest równa i gładka. Moon blink idealnie maskuje nawet oznaki zmęczenia, braku snu i długotrwałego stresu. I wcale nie trzeba nakładać na twarz grubej warstwy tego kosmetyku, co idealnie sprawdzi się wiosną i latem.

Lekka konsystencja Illuminated Make-up sprawia, że fluid łatwo się rozprowadza i doskonale pokrywa skórę nie tworząc efektu maski, doskonale też przywiera i sprawia, że makijaż przez wiele godzin jest nieskazitelny. Większość z nas w tym miejscu z pewnością zadaje pytanie: czy fluid od Cashmere wytrzyma nawet pod maseczką ochronną? Otóż tak, wytrzyma! Ten kosmetyk jest naprawdę odporny na ścieranie.

Dodatkowo jego cząsteczki nawilżają cerę, a jednocześnie pochłaniają nadmiar sebum i niwelują błyszczenie się skóry. Po użyciu Cashmere Illuminated cera przez cały dzień jest gładka, satynowa i rozświetlona dokładnie tak, jak tego chcemy. W realnym życiu wyglądamy, jak na fotografii z filtrem.

Wypróbuj!

Cashmere Illuminated Make-up Fluid rozświetlający Moon Blink jest dostępny w trzech odcieniach, z łatwością więc dobierzesz go do swojej cery. Chciałabyś sprawdzić, jak działa podkład i który kolor najlepiej pasuje do twojej skóry? Poluj w kioskach na najnowszy numer miesięcznika „Party”, który ukaże się już 10 maja! Znajdziesz w nim podkład długotrwale kryjący Dax Cashmere i zobaczysz efekty na własnej skórze.

