Lindsay Lohan najwyraźniej wreszcie wychodzi na prostą. Aktorka, która popadła w konflikt z prawem i kilka razy odwiedziła ośrodek odwykowy odnalazła swoje szczęście.

Kim jest chłopak z którym Lindsay ostatnio została zauważona? Okazuje się, że jest to Philipp Plein, niemiecki projektant, który zaprosił Lindsay do współpracy. Młoda aktorka będzie promować jego najnowszą kolekcję. Plein jest zachwycony Lindsay!

- Lindsay to wspaniała aktorka i modelka- komplementuje projektant.

Lindsay i Philipp, których paparazzi spotkali na wspólnych zakupach uwiecznili trzymających się za ręce oraz szczęśliwych artystów. Menedżer Lohan zaprzecza jednak, że jego podopieczna jest w związku z projektantem.

- Lindsay nie umawia się z Philippem Pleinem- oświadczył w Celebuzz.

Czyżby Lindsay chciała ukryć swoją nową miłość?

Reklama