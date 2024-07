New Look zaprezentował najnowsze propozycje na sezon wiosenny, spośród których specjalnie dla was wybraliśmy te najciekawsze. Do naszych typów należą m. in. zwiewna bluzka we wzory, spodnie rurki w wyrazistych kolorach, dopasowane sukienki oraz T-shirt z modna grafiką.

Jak co sezon w salonach marki możemy liczyć na mnóstwo ciekawych i praktycznych dodatków. Są nimi wygodne trampki z imitacji skóry, zamszowe kowbojki i beżowa torba listonoszka.

W kolekcji możemy dostrzec przede wszystkim bogactwo kolorów oraz dużo kwiatowych wzorów, które każdej wiosny królują na polskich ulicach. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie co jeszcze znalazło się wśród naszych propozycji.

Tak prezentują się ubrania i dodatki z New Look na wiosnę 2013: