Czym tak naprawdę jest kobiecość? Wydaje się, że trudno o jej jednoznaczne zdefiniowanie. Jej znaczenie ewoluowało przez epoki – niegdyś kojarzone z delikatnością i kruchością, dzisiaj może z powodzeniem wywoływać poczucie siły i niezależności.

Perfumy Alien Goddess – nowoczesny wymiar kobiecości

Ile kobiet, tyle definicji kobiecości, którą wszystkie uwielbiamy podkreślać - każda na swój sposób. Jednym z nich jest wybór odpowiednich perfum, zapachu który pobudza nas do działania, otula i dodaje sił. Inspirowany fantazyjnymi podróżami Manfreda Thierry’ego Muglera, nowy zapach od Mugler, prezentuje właśnie współczesną kobiecość, zróżnicowaną i pełną optymizmu, gotową do działania i pełną kolorów. Dedykowany wszystkim kobietom, w każdym wieku, niesie dobroć, spokój i radość, czyniąc je wyjątkowymi.

Marka Mugler od początku swojego istnienia stawia na niekonwencjonalne rozwiązania. Oferuje swoim odbiorczyniom unikalną wizję świata, w którym tradycja i konwenanse schodzą na drugi plan. Alien Goddess to kobieta wyzwolona – działa na własną rękę i na własny rachunek. Jest niezależna, odważna i dynamiczna, lecz potrafi również się wyciszyć i odnaleźć swój wewnętrzny spokój.

Mugler jest hipnotyzującym wyrazem kobiecości. Kreśląc portret coraz silniejszej i bardziej magnetycznej kobiety, jego nowoczesne i zmysłowe kolekcje przenoszą markę na bardziej uniwersalny poziom niż kiedykolwiek wcześniej – podkreśla Sandrine Groslier, Global Brand President Mugler Fashion & Fragrances.

W Alien Goddess ukryte zostały oczekiwania kobiet, które pragną świata pełnego optymizmu i dobroci. Zapach niesie uniwersalne przesłanie, w którym lepszy świat jawi się jako połączenie natury z duchowością, w nowej awangardowej odsłonie.

Alien Goddess jest więc całkowitym odświeżeniem tradycyjnej kwiatowej formuły: łączy w sobie esencję bergamotki i indyjskiego jaśminu, z dodatkiem najwyższej jakości wanilii i drzewa kaszmirowego. W sercu Alien Goddess znajduje się z kolei głęboko zmysłowe połączenie jaśminu i heliotropu, które doskonale uzupełniają wyraziste wanilia bourbon z Madagaskaru i drzewne nuty kaszmiru.

Nowoczesność w nurcie współczesnych wartości

Tak jak na przestrzeni lat zmieniała się definicja kobiecości, tak również podejście marki Mugler do tworzenia jej produktów uległo zmianie i dostosowało się do wymagań współczesności. Jakość perfum Alien Goddess zawdzięcza składnikom, które uprawiane są w sposób zrównoważony i z poszanowaniem środowiska naturalnego, podobnie jak dalszy proces produkcji i łańcuch dostaw gotowego produktu. Opakowanie perfum zostało opracowane z pełnym szacunkiem do lasów, z których pozyskiwany jest surowiec i posiada certyfikat FSC. Co więcej, Mugler oferuje nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu samodzielnie można napełniać własne flakoniki nowym zapachem, tym samym niwelując produkcję dodatkowych opakowań.

By podkreślić innowacyjność i nowoczesność, jakim cechuje się Mugler oraz sam zapach Alien Goddess, marka wybrała na swoją ambasadorkę Willow Smith - aktorkę, wokalistkę i pisarkę, która od dawna poświęca się pracy na rzecz lokalnych społeczności. Jej ekspresja, aktywność i kwestionowanie zastanych zasad to właśnie oblicze, jakim Mugler chce promować Alien Goddess.

Dla mnie ten zapach jest swoistym manifestem. Zachęca nas, abyśmy byli w pełni sobą, abyśmy z dumą eksponowali to, co czyni nas wyjątkowymi – podkreśla Willow Smith.

Zapach Mugler Alien Goddess EDP dostępny jest od 30 sierpnia w perfumeriach Notino i Douglas oraz na stronie MakeUp.pl w pojemnościach: 10ml, 30ml, 60ml, 90ml oraz w 100ml butelce do uzupełnienia.

