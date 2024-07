Zdobywca nagród w dziedzinie pielęgnacji - GLAMGLOW

Doczekałyśmy się kolejnych nowości tej amerykańskiej marki. Tym razem przedstawiamy 2 produkty, w których już się zakochałyśmy. Pierwszy z nich to rewolucyjny, podwójnie oczyszczający preparat do codziennego mycia twarzy typu Mud to Foam, który łączy Siłę Błota i Olejów

ze Skutecznością Piany. Zaś drugi to rewolucyjny preparat do mycia twarzy: przeciwstarzeniowy, redukujący drobne linie, wygładzający skórę i nadający cerze widoczny blask.

Reklama

POWERCLEANSE od GlamGlow

Błoto & Olej w POWERCLEANSETM rozdzielono dla zachowania ich mocy. Gdy połączone w dłoni, za jednym gestem zmieniają się w łagodną, lecz efektywną pianę, która zapewnia wyjątkową, podwójną eliminację nagromadzonych: make-up’u, sebum i zanieczyszczeń. Pozostawia skórę twarzy czystą i odżywioną kwasami tłuszczowymi i minerałami.

YOUTHCLEANSE od GlamGlow

YOUTHCLEANSE TM to pierwszy na świecie preparat do mycia twarzy typu „Mud to Foam” który zmienia konsystencję – z błota, znanego Wam z masek GLAMGLOW, w obfitą pianę, aby rozpuścić makijaż i zanieczyszczenia, usunąć obumarłe komórki oraz łagodnie złuszczać, oczyszczać i odnawiać skórę. Dla bardziej młodzieńczej, pełnej blasku i Super Promiennej cery.

Reklama

Cena preparatu to ok. 149 zł