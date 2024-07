Łukasz Nowicki okazał się lepszym kandydatem na prowadzącego nowy program telewizji TVP Postaw na milion niż Tomasz Kammel.

Obaj stanęli do castingu, jednak to Nowicki wygrał. Pewnie na Tomasza Kammela zadziałało to jak płachta na byka. Od wielu lat dostawał bowiem niemal każdą posadę o jaką się starał. Doświadczony prezenter w starciu z nieco mniej popularnym aktorem okazał się być... mało efektowny.

Być może sekretem wyboru Nowickiego jest fakt, iż rada TVP zdała sobie wreszcie sprawę, iż ludzie nie chcą ciągle oglądać tej samej twarzy w każdym programie. A świeżość, to na pewno duży atut Łukasza Nowickiego.