Minister zdrowia, Adam Niedzielski, podpisał rozporządzenie dotyczące zmian w zasadach kwarantanny i izolacji w przypadku podejrzenia lub zachorowania na koronawirusa. Nowe przepisy obowiązują od dziś, 2 września. Ile dni będą musiały przebywać na kwarantannie osoby, które wróciły z zagranicy (chodzi o kraje spoza Unii Europejskiej) i jak wyglądają zasady izolacji u osób z podejrzeniem zakażenia?

Kwarantanna skrócona z 14 do 10 dni

Do tej pory osoby, które miały kontakt z osobą zakażoną lub przyjeżdżające do Polski spoza Unii Europejskiej musiały przejść obowiązkową 14-dniową kwarantannę. Teraz, minister zdrowia podpisał nowe rozporządzenie, które skraca ten okres do 10 dni- kwarantanna jest liczona od następnego dnia od przekroczenia granicy lub styczności z osobą zakażoną. Po tym czasie nie będzie musiał być wykonywany test na koronawirusa.

Zmiany dotyczą również zasad izolacji. Do tej pory izolacja osób u których wykryto koronawirusa trwała minimum 14 dni, a między 10 a 12 dniem był wykonywany test na obecność wirusa. Dopiero dwa ujemne testy zwalniały z obowiązkowej izolacji. Teraz, według nowych zasad, osoba u której potwierdzono obecność koronawirusa, ale nie ma objawów, może zostać zwolniona z izolacji już po 10 dniach.

Zakończenie izolacji następuje: po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 – w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych, chyba że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, przedłuży okres jej trwania- czytamy w rozporządzeniu ministra zdrowia.

Z kolei osoby u których pojawiły się objawy koronawirusa będą mogły zostać zwolnione z izolacji po trzech dniach od ustąpienia objawów, ale nie wcześniej niż 13 dni od pojawienia się pierwszych objawów choroby. W niektórych przypadkach pacjenci będą mogli być zwolnieni z izolacji wcześniej, ale będą musieli mieć dwa ujemne wyniki testów.

W szczególnych sytuacjach, w tym w przypadku osób wykonujących zawód medyczny lub sprawujących opiekę nad osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej, lub przypadkach uzasadnionych klinicznie, zakończenie izolacji, o której mowa w ust. 2, pacjenta, w przypadku którego uzyskano dodatni wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, następuje po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku tego testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24-godzinnych, niezależnie od liczby dni, które upłynęły od ostatniego dodatniego wyniku diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 i od rodzaju objawów klinicznych- czytamy w rozporządzeniu.

