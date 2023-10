50 lat po wprowadzeniu na rynek pierwszego produktu z filtrami przeciwsłonecznymi oraz zaprezentowaniu wielu innowacji w dziedzinie ochrony przeciwsłonecznej, Lancaster przedstawia w nowej odsłonie linię kosmetyków przeciwsłonecznych dla skóry wrażliwej. Nowe formuły są czyste i przyjazne dla środowiska oceanu.

Aby można było cieszyć się słońcem i spędzać cudowne lato na łonie dziewiczej przyrody, marka Lancaster podjęła podwójne wyzwanie dzięki nowej linii Sun Sensitive: zaprezentowała w niej czyste i przyjazne dla oceanu formuły bez żadnych ustępstw w kwestii wysokiej skuteczności i zmysłowości, co zawsze nam gwarantowała. Nawet delikatne rodzaje skóry mogą korzystać teraz z legendarnej opalenizny Lancaster: osławionej, promiennej, jednolitej i długotrwałej – symbolu Riwiery Francuskiej!

Formuły Sun Sensitive są:

Przyjazne dla oceanu: Ograniczono negatywny wpływ kosmetyków na ekosystemy morskie, stosując formuły odporne na wodę, niezawierające rozpuszczalnych w wodzie filtrów przeciwsłonecznych. W Sun Sensitive marka Lancaster opracowała kompozycję filtrów przeciwsłonecznych bez takich składników jak: Oksybenzon, Oktinoksat, Oktokrylen, Homosalat, a także bez nanocząsteczek, aby spełnić wymagania większości obowiązujących norm czystości. Ponadto opakowania produktów wykonane są z materiałów pochodzących z recyklingu

Czyste: respektują skórę wrażliwą, mają minimalistyczną, wegańską recepturę, zawierają tylko to, co niezbędne (o 40% zredukowane składniki) i posiadają urzekający, łagodny dla skóry zapach (pozbawiony oznaczonych alergenów).

Skuteczne i zmysłowe: Oferują optymalną ochronę dzięki technologii Full Light, która bierze na cel 100% spektrum promieni słonecznych; zapewniają szeroki wybór konsystencji, aby można było czerpać przyjemność z powtarzalnej aplikacji i ochrony przez cały dzień.

Najbardziej kompleksowa ochrona marki Lancaster dzięki wysokiej wartości SPF oraz technologii Full Light Ta unikatowa technologia, wprowadzona w 2016 roku w całej gamie produktów przeciwsłonecznych Lancaster, obejmuje 100% spektrum promieniowania słonecznego. Jej kompleksowe działanie jest skuteczne w przypadku promieni UVB i UVA, które stanowią mniej niż 10% spektrum promieniowania słonecznego. Jednocześnie chroni skórę przed światłem widzialnym i promieniowaniem podczerwonym, które stanowią ponad 90% pozostałego spektrum.

Tego lata marka Lancaster opracowała idealny zestaw produktów do skóry wrażliwej.

DWA PRODUKTY HERO

Body Oil-Free Milk SPF50 (Beztłuszczowe mleczko ochronne do ciała SPF50) i Face Oil-Free Milky Fluid SPF50 (Beztłuszczowy fluid o konsystencji mleczka do twarzy SPF50)

Te dwa podstawowe produkty zapewniają skórze wrażliwej optymalną ochronę – twarzy i ciała. Zawierają filtry SPF50 i mają lekkie, nietłuste i nieklejące się konsystencje. Po nałożeniu na skórę stają się niewidoczne. Gładko rozprowadzają się na jej powierzchni i nie pozostawiają białych śladów, lecz bardzo zmysłowe, aksamitne wykończenie. Efekt: zabezpieczona, nawilżona skóra, gotowa stopniowo rozwijać promienną, złocistą opaleniznę.

PRODUKT PRZYJAZNY DLA DZIECI

Kids Milky Spray SPF50+ Face and Body (Mleczko w sprayu do twarzy i ciała SPF50+). Aby zapewnić optymalną ochronę przeciwsłoneczną dzieciom, marka Lancaster opracowała spray, który można łatwo nanosić na skórę suchą lub mokrą. Produkt jest odporny na wodę oraz piasek i nie szczypie w oczy. Bezzapachową formułę skomponowano tak, aby skutecznie chronić wrażliwą skórę dzieci. Bonus: maluchy uwielbiają jego zabawne opakowania, a rodzice – łatwy w użyciu format sprayu! Dostaniecie go tutaj i tutaj.

COTY ZDOBYWA PIERWSZY W BRANŻY CERTYFIKAT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA PRODUKTÓW DO OPALANIA MARKI LANCASTER

• Nowa linia Sun Sensitive marki Lancaster należącej do firmy Coty jest pierwszą w historii linią produktów do opalania, która otrzymała srebrny certyfikat C2C w kategorii „Materiał Bezpieczny dla Zdrowia” („Material Health”) przyznawany przez Instytut Innowacji Produktów Cradle to Cradle.

• Sun Sensitive jest pierwszą czystą, wegańską gamą marki Lancaster przyjazną dla oceanów.