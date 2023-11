Premiera "Nowego oblicza Greya", kolejnej części z serii "50 twarzy Greya", zbliża się wielkimi krokami. Do polskich kin produkcja trafi 9 lutego i możemy być pewni, że przyciągnie tłumy widzów, zwłaszcza że co chwilę poznajemy kolejne szczegóły filmu, a wszystkie z nich wzbudzają emocje! Teraz do sieci trafił kolejny zwiastun "Nowego oblicza Greya", którego nie możecie przegapić.

Sceny seksu, miłości i przemocy w "Nowym obliczu Greya"

W nowym zwiastunie możemy zobaczyć kilka scen z najnowszej części "50 twarzy Greya". Nie brakuje naprawdę gorących scen, z których słynie produkcja, ale pojawiają się także sceny zazdrości, przemocy oraz miłości. Uwagę zwracają także dłuższe fragmenty filmu, m.in. ten, w którym Christian wita Anę w domu. "Nowe oblicze Greya" nie zawiedzie fanów, tego możemy być pewni. Koniecznie zobaczcie zwiastun!

Wybieracie się do kin na "Nowe oblicze Greya"?

"Nowe oblicze Greya" podniesie widzom ciśnienie!

Nie zabraknie bowiem naprawdę gorących scen!