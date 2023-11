Wciąż trwają poszukiwania 5-letniego Dawida Żukowskiego, który w środę (10 lipca) ok. godz. 17:00 razem ze swoim ojcem wyszedł z domu w Grodzisku Mazowieckim - według doniesień medialnych, mężczyzna miał odwieźć syna do jego matki do Warszawy. Niestety, po kilku godzinach okazało się, że ojciec Dawida Żukowskiego nie żyje- mężczyzna miał popełnić samobójstwo. O północy matka Dawida zgłosiła jego zaginięcie i od tamtej chwili trwają poszukiwania dziecka. Ostatnią osobą, która widziała Dawida Żukowskiego była sąsiadka. Jak kobieta wspomina rozmowę z chłopcem?

Sąsiadka relacjonuje ostatnią rozmowę z poszukiwanym dzieckiem

Kobieta, która po raz ostatni widziała małego Dawida Żukowskiego w rozmowie z PAP opowiedziała o swojej rozmowie z dzieckiem.

Zapytałam Dawidka, co taki smutny, dlaczego płacze. Odpowiedział, że spadł z krzesła. Pocieszyłam go, mówiąc, że na pewno zaraz przestanie boleć- powiedziała w rozmowie z agencją.

Niestety, wciąż nie wiadomo, gdzie teraz przebywa chłopiec i czy jest bezpieczny. Jak informuje TVN24 prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie śmierci ojca Dawida Żukowskiego, a w Grodzisku Mazowieckim policja, strażacy, żołnierze WOT i sami mieszkańcy już drugą dobę szukają 5-letniego chłopca. Według "Super Expressu" przeszukano również stawy raszyńskie i żwirownię, ponieważ tam po raz ostatni miał logować się telefon ojca Dawida Żukowskiego.

Przypominamy, że policja udostępniła zdjęcie chłopca i prosi o pomoc w jego odnalezieniu. Każdy, kto widział 5-letniego Dawida jest proszony o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Grodzisku Mazowieckim (tel. tel. 22 755 60 10 -11,-12,-13) lub pod numerem alarmowym 112.

Dawid ma 110 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała. Włosy jasne, zaczesane na prawo. Chłopiec był ubrany w szaroniebieską bluzę dresową, niebieskie jeansy oraz niebieskie trampki z obrazkami Zygzaka McQueena- czytamy na stronie policja.waw.pl.

Mamy nadzieję, że chłopiec odnajdzie się jak najszybciej!

Policja szuka 5-letniego Dawida Żukowskiego.