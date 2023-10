Lilou kochają takie gwiazdy jak Joanna Krupa, Agnieszka Radwańska, Sandra Bullock czy Christina Aguilera! O sile projektu świadczy jego popularność, a te kolczyki to prawdziwy bestseller marki stworzonej przez Magdalenę Mousson-Lestang.

Mat.prasowe

Często błyszczą na czerwonym dywanie, dopełniają wieczorowy look albo podkreślają casualową stylizację. Są spektakularne i ponadczasowe. Idealnie sprawdzają się w połączeniu z wieczorową suknią, a nawet białym T-shirtem. Ażurowe motywy kultowej koniczyny oraz lilii mają już ogromne grono fanek! Dzięki wyjątkowej symbolice są talizmanem szczęścia i harmonii w najmodniejszym rozmiarze tego sezonu, czyli XL! Czego chcieć więcej? :)

Mat.prasowe

W dodatku dostępne są w kilku wersjach. Klasycznej wykonanej ze srebra próby 925 lub pozłacanej 23-karatowym złotem. Możesz też wybrać model z bardzo modnej od kilku sezonów romantycznej masy perłowej albo z eleganckiej żywicy. To absolutna nowość, którą pokochaliśmy od pierwszego wejrzenia! Wybór należy do ciebie, ale jedno jest pewne… te kolczyki to must-have!

Mat.prasowe

Materiał powstał z udziałem marki Lilou